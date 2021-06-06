IoT動能續強 愛普5月營收站穩5億元 寫歷史第三高

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 5.15 億元，雖較上月小幅下滑 0.58%，但年增幅達 136.9%，受惠 IoT 業務動能持續強勁，營收寫下單月歷史第三高成績；前 5 月累計營收 22.61 億元，年增 62.45%。

愛普表示，第一季主要營運動能來自於 IoT 事業部，目前全球市占第一，處於營運爆發階段，第二、三季需求仍十分強勁。

至於 AI 事業部，現有多家客戶參與開發，挹注設計服務及 IP 授權等收入，預期異質晶圓 3D 堆疊 (VHM) 下半年將量產，而晶圓銷售預估第三季開始貢獻營收。

由於產能供給持續吃緊，加上產品供應端成本急遽增加，愛普也表示，將在取得客戶理解下，調漲價格，並看好隨著淡出標準型記憶體市場轉型效益顯現，未來單月營收可望再戰新高。

愛普去年 EPS 達 11 元，順利扭轉前一年的虧損窘境；美系外資日前首度將愛普納入研究，看好在 IoT 及 AI 記憶體發展有所突破下，今年獲利將較去年倍增，每股純益挑戰 21.8 元，給予「優於大盤」評等，目標價喊上 810 元。