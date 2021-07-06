宏捷科新產能逐步開出 Q3營收看增1成

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 受惠手機 PA、WiFi 動能強勁，營運站穩高檔，展望下半年，美系外資認為，宏捷科動能穩健，加上新產能開出、取消價格優惠效應逐步浮現，第 3 季營收將可望季增 1 成，上看 12.65 億元。

美系外資指出，宏捷科首季通知客戶將調整產品代工價格，取消過往 10% 代工價格優惠，漲價效應在今年第 2 季起逐步發酵，但由於不溯及過往訂單，估 7-8 月仍僅有 6-7 成產品適用新定價，年底前所有產品才可望達到 100%。

宏捷科 6 月營收達 3.96 億元，月增 4.6%、年增 39.41%，為近 69 個月新高，第 2 季營收則達 11.5 億元，季增 7.9%、年增 36.8%，改寫歷史次高紀錄，美系外資預期，受惠營收規模放大，宏捷科第 2 季毛利率可望再優於首季，達約 28-29%。

展望下半年，美系外資指出，宏捷科今年產能規劃受疫情影響仍有遞延狀況，預期 8 月月產能才可望達 1.5 萬片，10 月、12 月則將進一步提升至 1.75、2 萬片水準，但隨著新產能開出，將有助營收保持成長，從各產品線來看，預期第 3 季進入手機旺季，PA 需求將維持高檔，WiFi 則受客戶調整，估比重將略為下滑 5-10%。