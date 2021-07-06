〈焦點股〉法人按讚新國巨 被動元件廠股價嗨翻

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 將以股份轉換方式併購奇力新 (2456-TW)，綜效明年可望顯現，內外資看好新國巨營收、獲利成長，紛紛升評「買進」，目標價喊至 880 元，在股東會舉行前夕，國巨集團股今 (6) 日齊揚，國巨強漲逾 3%，挑戰站回 600 元，奇力新、凱美盤中大漲逾半根停板，立隆電、聚鼎、華新科等也表現不俗。

國巨及旗下凱美、奇力新股東會均在 7 日登場，吸引法人提前進場卡位，龍頭股國巨今日股價上漲逾 3%，最高來到 593 元，創波段新高；奇力新盤中大漲逾半根停板，最高攀至 114 元，成交量能明顯放大，也是 4 月以來的高點；凱美也一度勁揚逾 5%，最高來到 125 元。

此外，華新集團旗下華新科、信昌電盤中股價同步上漲約 2%；立隆電大漲逾 6%，最高攻抵 74.9 元；聚鼎、華容、大毅等均在盤面上表現，整體被動元件族群買氣熱絡。

被動元件廠股東會接力登場，國巨、華新科二大集團將釋出產業景氣看法，成為投資人高度關注焦點。在營業報告書中，國巨董事長陳泰銘指出，被動元件供給仍跟不上需求成長，目前接單相當強勁，利基型產品多是 1 至 3 年的長約，未來更攜手鴻海集團，強攻電動車事業。

華新科董事長焦佑衡則在營業報告書指出，被動元件是全球供應鏈不可或缺要件，在市場復甦及新應用需求拉抬、日系大廠轉型釋出需求缺口、市場庫存水位偏低、擴產不足下，被動元件產業將谷底翻揚。