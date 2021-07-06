不敵疫情！UNIQLO大阪心齋橋全球旗艦店將熄燈歇業

日本流行服飾品牌 UNIQLO 的母公司迅銷 (Fast Retailing Co., Ltd.)(9983-JP) 宣布，位於大阪的全球旗艦店「UNIQLO 心齋橋店」將於 2021 年 8 月 1 日熄燈歇業。背後原因與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情等因素有關，昔日人潮洶湧的國外觀光客大幅減少。

心齋橋可說是外國人觀光客到日本大阪旅遊時的必訪景點，除了有各式各樣的美食之外，琳琅滿目的店家也是購物的絕佳去處。

「UNIQLO 心齋橋店」在 2010 年 10 月開幕，也是 UNIQLO 在日本國內的首家全球旗艦店。這對該品牌的日本市場戰略來說，也具有特殊意義。

迅銷針對此次的熄燈決定表示，除了訪日觀光客人數減少之外，還有該店面的租約也即將到期。

未來 UNIQLO 心齋橋店在熄燈之後，將搬遷到鄰近的 GU 店面，預計 9 月時以一體化的型態重新開幕。

UNIQLO 全球旗艦店這類大型店面對該品牌而言，扮演著向全球發信的重要角色。首間全球旗艦店於 2006 年在美國紐約蘇活區開幕，目前在全球 15 個國家也都設有同樣類型的店面，在台北東區也開有明曜百貨全球旗艦店。

然而在疫情影響下，位在南韓首爾明洞的全球旗艦店已於 2021 年 1 月歇業。