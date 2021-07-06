經濟學家：疫情再起打擊消費者支出 拖累亞洲經濟復甦速度

經濟學家指出，由於疫情反覆，亞洲的消費者支出回升有限，拖累了整體經濟復甦的腳步。

牛津經濟研究院資深經濟學家 Lloyd Chan 表示，亞洲大部分地區的私人消費正在復甦，但速度緩慢，而且仍低於疫情前的水準。

他認為，亞洲消費者支出「顛簸而且不平衡」的復甦，很大程度上要歸咎於疫情揮之不去，在部分地區仍然零星爆發。即使最早發生，也最早控制疫情的中國，消費者支出的成長依然疲軟。

新加坡星展銀行首席經濟學家 Taimur Baig 指出，移動是消費一個重要的先決條件，坐在家裡，雖然可以透過電商途徑下單購物，但整體支出，依舊比不上經常外出所花費的金額。

在北亞的日本、東南亞的印尼、南亞的印度，都可以見到新一波疫情的衝擊，對經濟復甦帶來阻礙。

Baig 補充說，與西方國家相比，亞洲政府提供的財政和貨幣支持較少，這也會帶來影響，讓消費復甦非常緩慢。

另外，大多數亞洲國家疫苗接種速度緩慢。牛津經濟研究院的 Chans 認為，這將是亞洲私人消費恢復的重要解決方案。

Baig 則沒有那麼樂觀，他表示，由於疫苗不足，接種速度落後太多，將接種率提高一倍或三倍不會產生任何有意義的改變。要讓接種率達到一個臨界值的突破點，才有效果，而亞洲多數國家要達此標準仍要非常多個月。