長虹再傳銷售捷報 新銳科技大樓由台灣立訊斥15.76億元買下

長虹建設 (5534-TW) 繼 26.23 億元售出「長虹雲端科技大樓」部分樓層給威剛科技 (3260-TW) 後，再傳銷售捷報，同樣在北市內湖區的「長虹新銳科技大樓」，今 (6) 日以 15.76 億元整棟賣給台灣立訊精密，是第三季以來首宗大型商用不動產交易案。

台灣立訊精密向長虹建設買下台北市民權東路 6 段的「長虹新銳科技大樓」，包括土地 727.63 坪、建物面積 2760.09 坪及 127 個車位。

長虹建設指出，賣出「長虹新銳科技大樓」的獲利，因總成本仍在計算，因此尚未結出獲利數字。

長虹建設在原內湖萬客隆基地參與投資興建的廠辦，已完工並送件申請使用執照，案名為「長虹雲端科技大樓」，是地上 30 層的廠辦，長虹 4 月 20 日公告，威剛以總金額 26.23 億元買下 8 個樓層及 108 個車位，是今年第二季以來，台北市金額最大的一筆商用不動產交易。

長虹建設看好產業擴廠和辦公升級的自用需求，大舉加碼商用不動產，目標營收貢獻占比能拉到 6 成。今年可望強銷或完工的商辦案源，包括「長虹雲端科技大樓」、「長虹新銳科技大樓」、「林口辦公大樓」等。