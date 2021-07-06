〈書摘〉第1章  獨立思考，一生受用

〈你是滑翔翼人，還是飛機人？〉

滑翔翼和飛機遠遠望去非常相似，也都能在天空翱翔。

唯一的差別是，滑翔翼無法獨力飛行。

每年都有好多孩子大了的家庭主婦，因為有了空閒時間，就想重拾課本，而返回母校找我商量能不能旁聽。當人們動念想再多讀點書時，首先想到的，就是回到校園，儘管他們的身分已經不是學生，而是有點歲數的成年人。當然，並非所有人都會付諸行動，但是有這種想法的人還真不少。

不限於家庭主婦，無論性別、年齡，任何人想學新東西，都會認為學校是最好的選擇，因為在傳統的觀念裡，總覺得有人教才算學習。而既然學校已經準備好了負責教學的老師和課本，大家便認為到學校上課才是正統的。

的確，接受過學校教育的人，在某種程度上是具備了出社會所需的知識。當需要專業知識才能上手的職業愈來愈多，學校自然也就愈來愈受重視。

整個社會就這樣瀰漫著對學校的強烈信仰，一般國中生約有九四％會繼續升高中，畢竟任誰都覺得，少說也該混個高中文憑吧。

然而，學校的學生只是跟著老師和教科書學習，自學、自習之類的字眼不過是虛設。若不是靠自己的力量來獲得知識，就好比滑翔翼一樣，無法靠自己的力量飛上天去。

＊成績優異的學生，卻沒有獨力飛行的能力？

滑翔翼和飛機遠遠望去非常相似，也都能在天空翱翔，滑翔翼優雅無聲的在藍天中滑行的身影，甚至比飛機還美。唯一的遺憾是，它無法獨力飛行。

學校是訓練滑翔翼人的地方，不培育飛機人。在滑翔翼的訓練課程中，若摻雜著有引擎的飛機，反而危險又令人困擾。學校重視的是服從，拉你去哪裡，乖乖跟著走就對了，學生自己亂飛是違規的，會立刻受到指責。於是要不了多久，每個人都被訓練成聽話的滑翔翼，順利畢業。

成績優異的學生，往往是操控良好的滑翔翼，看起來好像很能飛，但若真要放他單飛，可就麻煩了。因為若沒有人從旁指導，他就不知道怎麼飛。

一流的滑翔翼學生，畢業前也得寫篇論文。論文是隨個人喜好自由選定題目，這跟過去的學習方式南轅北轍。這突如其來的要求，滑翔翼學生當然不可能會。

一籌莫展、緊張又慌張的優秀滑翔翼學生，立刻去找老師「商量」。老師悉心「指導」也就罷了，萬一老師膽敢說：「你怎麼一點想法也沒有就跑來找我？」或是「靠我從頭帶到尾寫出來的，哪能叫論文？」拒絕過度的協助，滑翔翼學生就會噘起嘴巴，責怪老師不願意好好指導他。

然後，他們會跑去找平常很照顧學生的老師，請老師一一指點該讀什麼書、該注意些什麼，快快樂樂的完成他們的滑翔翼論文。容我不誇張的說，畢業論文其實多半都是屬於這一類。

愈是成績好的學生，對論文似乎愈覺得棘手。他們擅長一個命令一個動作，不習慣自己思考後定出課題。受過長年的滑翔翼訓練，時刻都有人引導自己，日漸習慣之後，自然就喪失了獨力飛行的能力。

＊成為獨力飛行者

另一方面，現在是資訊爆炸的社會，完全沒有滑翔翼人也不行。那麼，有可能讓滑翔翼裝上引擎嗎？學校和社會不妨好好思考一下這個問題。

本書企盼為有志兼具滑翔翼和飛機兩種能力的人，提供一些想法和注意事項。

今後，只靠滑翔翼能力將無法高枕無憂，因為擁有極優秀滑翔翼能力的電腦誕生了，無法靠自己飛行的人，工作將會被電腦取代。

來源：究竟出版