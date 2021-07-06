〈書摘〉第3章  思考如何去蕪存菁？

〈積讀法—集中閱讀的驚人效果〉

如果不多相信腦袋一些，腦袋就太可憐了。

積讀法就是透過集中閱讀、集中記憶，讓人在短期間變成對某個主題博學強記。

調查資料時，一邊閱讀，一邊做成卡片、筆記，是最正統的做法。可是並非所有人都會這麼做，而且也不是非得這麼做才能整理知識。

如同前述，不管是卡片或筆記，都必須用手寫，很花時間，而且寫下來的內容，也未必全都能派上用場。有時候是事情過後才發揮作用，但這只是偶然，無法掛保證。一個不注意，甚至還會忘了有這樣一份筆記。

無論是卡片或筆記，寫起來都大費周章，而且後續維護也不容易，如果沒有善加管理，最後只會變成堆積如山的無用資料。

人各有所長，別人的方法再好，也不一定適合自己。

不抄卡片，也不做筆記，要蒐集、整理知識寫成論文時，以下這種不管成敗姑且一試的特殊讀書法也很常用。

＊蒐集所有資料，一口氣讀

首先，蒐集與主題相關的參考文獻。在蒐集到所能得到的全部書目之前，先不急著讀。等資料都蒐集得差不多了，就把它們堆在書桌旁。

接著，一本一本讀起。如果不專心一意，可是會讀不完的。可以寫一點備忘，但是不做筆記，也不抄卡片。

擔心這樣會忘記內容的人，就屬於卡片派、筆記派。有這種傾向的人，千萬不要學這種橫衝直撞式的方法，因為就算嘗試，也不會順利。

要把一切記在腦中，當然會忘記，可是不會像做筆記或抄卡片的時候那樣，忘得一乾二淨，這很不可思議。

看樣子，記錄下來的心安會促進遺忘。以前有位大學者教訓拜訪他的同鄉晚輩說，把教授說的一字一句都抄成筆記，是愚蠢的做法。現在的大學生很多已經不做筆記了，但說到二次大戰前的大學課堂，把教授的每字每句都抄成筆記是很普遍的做法，而教授也會為了方便學生做筆記，放慢說話的速度。

那位大學者似乎在當時就發現了這個現象：全部抄成筆記，反而完全記不住。除了重要的數字以外，只記下極少的要點，反而更能留下印象。

＊不抄筆記的好處

寫字時會專注在寫字上，容易疏忽了內容。話說，以前來聽我演講的女士們都會低著頭、在光線不充足的環境下振筆疾書，她們也是被筆記派的想法給支配了吧！這類的筆記事後絕對不會重讀，然而卻為了寫字，忽略了演講的內容，結果落得兩頭空。聽演講的時候做筆記，不是個聰明的做法。

不過曾幾何時，最近已經很少看到女性聽眾在做筆記了，但仍然有一些傳統的筆記派，看到有聽眾熱心做著筆記，還是會覺得很高興。

其實專心聆聽，反而比較記得住內容。

另一點是，興趣會發揮作用。即使不抄筆記，對於感興趣的事也不會那麼容易忘記。會忘記，就是沒興趣的最佳證明。如果求知欲旺盛，只要把它寫進腦袋裡的筆記本，便難以忘卻。如果不多相信腦袋一些，腦袋就太可憐了—姑且一試派是這麼想的。

假設有十本相關文獻，一本一本讀下去，到了第三本左右，就會出現重複的部分，這麼一來，便能推測這是常識或定論。如果出現和前面的書相反的想法或知識，就能了解這是眾說紛紜的部分。

第一本書會花掉最多時間，所以最好從正統的書籍開始讀起。大量閱讀同一個主題的書，愈到後面，不必詳讀就能理解的部分也會愈多。即使第一本書花了三天才讀完，讀完十本也不會花上三十天。一口氣全部讀完，反而很有效率。

＊趁熱度還在，盡快整理

讀完之後，必須盡快整理成文章。因為等到熱度一過，便會迅速遺忘。就算真正重要的部分沒有忘記，細節也不可能記得一清二楚。

腦中充塞著許多知識時，要有效的整理是出乎意料的困難。實在是因為有太多難以整理的知識與見解，可是由於沒做筆記，也沒有寫卡片，就必須在腦袋的筆記被後來的記憶覆蓋過之前整理完畢才行。

像這樣累積許多書，再一口氣讀完的方法，我命名為「積讀法」。這個方法效果非凡，我可以想像，過去應該有不少人是使用這樣的方法。

在自己的腦中做筆記、寫卡片，再視需要將內容抽取出來，這需要良好的記憶力，而過去的學者大多都博學強記，因此並非不可能的事。

在書籍量不多，幾乎沒有參考文獻、辭典的時代，想獲得知識，只能仰賴記憶。後來隨著典籍變多、要回想已經忘掉的事情方法變多，我們的腦袋也變得健忘了。現在稱得上博學強記的人難得一見，即使被人這麼說，也沒有過去那麼光榮。

可是暫時性的博學強記，對於整理知識非常有用。積讀法就是透過集中閱讀、集中記憶，讓人在短期間變成對某個主題博學強記。

只是，如果不立刻記錄下來，強記的內容還是會消失。等到完成論文或書稿以後，再放心的遺忘吧！如果一直執著於同一件事情，會妨礙到往後的知識學習或積讀。不過，有些事不論再怎麼努力忘記，還是會永遠留在記憶中。

因為這些知識與個人內心深處的興趣和關注事物有關。儘管覺得能就此忘掉，但終究無法遺忘的知識，會塑造出每個人的知識性格。積讀派裡有許多作風鮮明的知識分子，這應該不是偶然。

積讀法乍看之下似乎是懶人的用功法，但是它不僅傳統，也相當現代。我們在非刻意的情況下所習得的知識，大多是這種積讀法的變形。

〈存放靈感的好地方〉

要讓靈感沉澱，最好不要放在腦子裡，而是放在紙上。

在隨手可及的地方擺上記事本，一想到好點子就立刻寫下來。

＊寫下來，所以可以忘掉

只要想到已經寫下來了就能放心，這麼一來，便能暫時將靈感驅離腦外。之後只要再看到紀錄，隨時都能回想起來。要讓靈感沉澱，最好不要放在腦子裡，而是放在紙上。

還有另一種情況也必須記錄下來，不是為了沉澱，而是為了捕捉當下的事。靈光一閃的點子總是稍縱即逝，而點子一旦消失，不管再怎麼努力回想，都不再浮現了。

一想到什麼，就當場記錄下來。即便當時不以為意，往後也可能發展成驚人的想法。如果沒有記錄下來，讓難得的妙點子永遠埋沒在黑暗中，那就太可惜了。而且點子不是只有坐在書桌前才會出現。

前面我曾經提到三上—馬上、枕上、廁上。

馬上，以現代來說，就是在通勤電車裡，枕上是在床上，廁上是廁所裡。這些地方看起來似乎不會出現什麼好點子，可是偏偏待在這些地方的時候，就是會浮現一些與反覆思索的事情相關的好點子。

假如在上廁所時想到了好點子，卻也無計可施，心想上完廁所後再記下來吧。想著想著，這個念頭或許就隨著馬桶水一起被沖走了吧！

＊靈感產量最高的地方

如果不養成當場記下來的習慣，很容易讓點子溜走。不管是在馬上（車中），還是枕上（床上）、廁上（廁所裡），都要在隨手可及的地方擺上記事本，一想到好點子就立刻寫下來。

如果是枕邊，可以擺上一大張紙和鉛筆後入睡，半夜醒來，若是忽然浮現靈感，即使不開燈，也能摸索著寫在紙上。早上起來一看，那字跡肯定凌亂得不像話，甚至字與字還疊在一塊，可是只要辨認得出來，就足夠作為線索了。

高斯或亥姆霍茲等人，每天醒來時必定有源源不絕的靈感等著他們，可是若等到完全清醒後再慢慢寫，恐怕大部分的點子早就煙消霧散了。如果枕邊有紙筆，愛怎麼寫就怎麼寫。這樣的早晨，想必也很難讓雀躍的心情沉靜下來吧。

最簡便的方法，就是隨身攜帶記事本。普通的記事本即可，不過每一天的欄位全都用來記錄想法、靈感，日期和格線全忽略不管。為了節省空間，以小字簡潔扼要的記錄要點。寫完一個項目後，就畫一條線做區分，這樣一頁就能寫下相當多的點子。

在開頭的地方寫下編號，往後參照起來會方便許多，如果順便寫下日期，就能清楚知道是什麼時候想到的點子，如圖 1。

在欄外寫下標題，以便事後查詢。

起初會覺得麻煩，但是習慣以後，就會反射性的拿出記事本來寫了。

點子會在記事本中小憩、沉澱。經過一段時間，再回頭看，或許當時認為是稀世珍寶的想法，如今看來卻有如朝陽下的螢火，黯然失色。

換句話說，它在沉澱熟成的過程中氣絕了，果真如此，便能毫不惋惜的捨棄。在熟成期間沒有成長的點子，就表示它與自己無緣。

＊讓靈感沉睡的筆記本

重新回顧時，仍覺得相當有意思的點子，那就有希望了。不要就這麼擱著，將它移到適當的地方，讓它睡得更安穩。

另外準備一本筆記本，將記事本中沉澱過、而仍有希望的點子移植過來。這本筆記本就不要太廉價、太隨便，我所使用的是英文日記本，裡頭只印有格線、日期，以及欄外的英文諺語，這些也都忽略不管，把筆記本當作想法的保存地。

請參考圖 2。首先，在 A 部分寫下標題，提示是關於什麼的點子。接著將寫在記事本中的內容條列式的寫下來，即 B 部分。原本在記事本上可能只有三項左右的要點，整理時變成五、六項，這正是想法在沉睡熟成的過程中成長的證據。

C 是抄寫到筆記本的日期，D 是原來在記事本中的編號，E 則可貼上相關的資料。

像這樣製作筆記，將記事本中沒有腐爛、死亡的點子移植過來，繼續讓它沉澱、發酵，最後萌生想法了，將相關的資訊整理歸納，有機會就寫成文章。

假設接到他人的邀稿，而且主題不限，此時就可以拿出筆記本，隨意瀏覽標題，覺得有趣的，就再仔細閱讀其中的內容。若覺得能寫出關於這個主題的文章，就以它為題材。

經過長時間的沉澱，當時的靈光一閃，已不是馬上就會腐朽的短命點子，這點子已經經過一次篩選，通過了自己腦中的關卡，表示它通過別人腦中關卡的可能性也相當大。

已經寫成文章、發表過的想法，就在該頁上方的角落畫兩條紅線；而作為演講題材的，則在同一地方畫一條紅線。接著在該頁的下方角落，同樣以紅筆記錄發表的媒體與日期。如此一來，這個點子的一生就結束了。

來源：究竟出版