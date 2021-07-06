〈書摘〉駭客思維：抓出生活中的不合理，優化你的人生〈1　序章〉

馬克．里特曼的家是個由感測器和控制器組成的網絡，大量數據在他的房子、身體和車庫的伺服器之間傳輸。門、動作和溫度感測器監測著周圍環境，iPhone 和健康手環則時時窺伺著他，一切都被記錄下來以便分析；只要簡單對 Siri 提出要求，就能控制燈光、溫度和音樂。

里特曼最新入手的小玩意是智慧水壺 iKettle，他希望 Siri 能幫他泡杯茶，甚至還想把泡茶加入早晨的自動化行程：戴在手上的健康手環一旦發現里特曼醒了，就會提醒房子打開暖氣和樓下的燈，還能在他洗完澡前把水燒開。但里特曼一直沒辦法設定好水壺，他在推特與成千上萬名追蹤者分享這段歷程：

「三個小時過去了，我還是沒喝到茶。強制再校正導致無線基地臺重置。」好不容易設定好了，水壺卻無法與其他設備相容：「為了讓 Siri 控制水壺，我只好駭進系統，把這些功能整合起來。」他繼續在推特上分享這個過程，等到終於成功時，這個故事已經傳遍了全球—首先是《衛報》的一篇報導：「一名英國人花了十一個小時，試圖用智慧水壺泡一杯茶。」

這個案例完全展現出所謂的駭客心態，也就是對系統工作的熱情（偶爾會過度迷戀）。不過且讓我們想像堅守在科技以外的另一種駭客：

哈柏在打折時買了同樣的智慧水壺，花了幾個週末對它進行一番整頓，但最後得出一個結論：這東西沒救了；更糟的是收據不見了。幸好，還有另一種駭客手段。哈柏記得「生活駭客」網站上的一篇文章〈沒收據也能退貨—幾乎所有商品都適用〉。哈柏選擇做最後一次努力：再放幾個星期，等聖誕節過後再去退貨。儘管可能要排很久的隊，但此時商店通常會比較寬容。

里特曼是個大數據分析師與自我追蹤者，他之所以能成功解決問題，是因為他了解智慧家電背後的技術系統。而哈柏之所以能成功地在沒有收據的情況下退貨，是因為他了解另一個不同的系統，也就是購物季的動態系統。

我們可以從這兩種駭客技巧中看出，過去十年裡，駭客思維已擴及生活各層面，並廣泛應用於各種技術系統，以快速巧妙地解決問題。生活駭客追蹤或分析自己的飲食、財務、睡眠、工作，甚至包括頭痛。他們分享如何有效率地綁鞋帶、打包行李、尋找約會對象，以及學習語言的各項技巧。

提到「駭客」，許多人馬上會聯想到穿著帽 T、埋首電腦前的犯罪者，這或許會讓人們對以上所描述的一切感到驚訝，但這些行為確實符合「駭客」一詞的原義。六十年前，麻省理工學院的鐵路模型愛好者用「hack」一字來形容快速修復「此系統」（火車月臺底下的電線和繼電器網路）的方法。駭客們熱衷於探索、構建和操縱這些系統。

今天，生活駭客涉及的領域除了科技、文化，還包括工作、財富、健康、人際關係，以及其他意義更廣的範圍。這是駭客思維的展現，是具系統化與實驗性的個人主義和理性方法。舉例來說，某些自稱「生物駭客」的人正在嘗試「消弭老化工程策略」，從這個名稱看得出來，這些人確實信心滿滿。 隨著科技不斷發展（尤其是各種能串連感測器的應用程式），這種駭客思維陸續出現在生活中許多從未「駭」過的領域。除了延長壽命，還有提高生產力、獲得物質滿足、達到最佳健康狀態、尋找戀愛對象與性伴侶…… 等系統。

生活駭客是一種生活方式，也是一種自我成長的途徑。考慮到自身的「怪癖」，我對它的優點確實很能感同身受，但也對它的缺點感到憂心。然而，這些擔憂並非源於生活駭客是外星人或邪教成員。之所以會出現生活駭客，是因為有其天時地利：當生活變得越來越像一個可以管理與建構的系統時，所有人都能藉此獲得一些幫助。

來源：究竟出版