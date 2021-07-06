〈書摘〉設計前，先了解效果的成因

每個人都有各自喜好、厭惡的事物。

比方說汽車好了。

如果要問我的話，我是喜歡開車的人。迎著風開車奔馳在海濱，特別是在櫻花季，那感覺多麼美好。

但是，要說我的開車技術好不好，那又是另外一回事了。

前陣子，我去更新了駕照並且到駕訓班上課（別問我為什麼還要上課），上完影音課程後，我拿到了一份「是非題」的考卷，全部大概有 20 題吧。

問：我是很會開車的人（呃，這個總不能回答○吧⋯⋯）

問：我在急轉彎時不會減速（拜託，這一定是陷阱題吧⋯⋯）

問：我經常在開車的時候飲食（哇，我有不好的預感！）

問：我經常在開車的時候思考事情（別鬧了─！）

我實在是不太喜歡這種心理學式的探究（總覺得好像正在受騙）。不過，我還是沒來由地感到緊張，後來忍不住噗嗤笑了出來。

課上到最後，教官告訴我「安全駕駛講求的不是技術，而是心理準備」，我認為這份考卷的立意非常正確。

言歸正傳，我們來談談設計吧，這裡要問大家幾個問題：

Q1 我很會設計

Q2 我會放大不明顯的元素

Q3 資訊最好能夠塞好塞滿

Q4 文字一定加上陰影

Q5 最好多用點裝飾的分隔線或框線

Q6 我會用理論說服注重感覺的人

Q7 我一輩子都不會忘記痛苦的事

我們幾乎沒有機會像學數學、國文一樣，從教科書上學到設計。

但是在此同時，應該很多人都親身體會過，用自己的方式設計，總覺得無法盡人意。

前幾天，我叨擾了某個高中生團隊的設計指導現場。

「這樣有點行不通啊⋯⋯」身為指導員的老師十分傷腦筋，學生們的表情似乎也很沉重。

不過，等我弄清楚狀況以後，才發現原來他們的報告資料已經接近完成，只要再花點小工夫，成品就會非常完美了。

於是，我稍微幫他們處理了卡住的地方以後，一切就像脫胎換骨似地開始順利運作，接下來他們就靠自己的力量積極修改報告資料了。

由此可見，一份好的設計，必定具備能夠打動人心的原理原則。

「開車左轉時，要小心擦撞。」

同理，

「上下置中時，要小心排版看起來會比實際上要稍微往下偏。」（第 13 章「重力的法則」）

只要掌握這個原則，設計的質感就會大不相同。

現在開始，還來得及。

設計需要技術，但第一步最重要的是了解「效果的成因」。

只要能夠理解原理原則，不單是製作地方自治團體的資料、商業談判的簡報資料、商店宣傳海報、家長會的通知單，在品牌管理和市場行銷方面，也能比其他公司（同行）更具優勢。

本書期望每個人都能擁有這種能力，於是彙整出「你至少要知道的」設計法則。在各章（法則）的開頭，都會提示：

• Issue（本章課題）

• Action（理想的解決方案）

現在手邊剛好有具體課題的人，也可以直接翻到符合你需求的部分閱讀。

本書編排的順序，是「了解設計的原理原則」→「了解版面配置」→「了解設計體系」→「了解設計行銷」，可以幫助讀者一步步往上提升自己的水準。所以建議大家一定要從第 1 章開始閱讀。

那麼，我們就趕快從第 1 章「一點的法則」開始吧。

來源：如何出版