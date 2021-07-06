聯詠6月、Q2、上半年營收全寫新高 上半年衝破600億元大關

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收 115.8 億元，月增 1.15%，年增 97.81%，第二季營收 341.11 億元，季增 29.37%，年增 83.29%，累計上半年營收 604.78 億元，年增 70.35%；受惠驅動 IC 價格連番漲，聯詠 6 月、第二季、上半年營收全寫新高。

聯詠今年以來受惠面板市況熱絡，市場對驅動 IC 需求激增，加上晶圓代工產能有限，推升價格強漲，第二季不僅每月站穩 100 億元大關，更接連創高，單季、上半年分別突破 300 億、600 億元大關。

展望後市，外資認為，儘管面板價格有可能自第四季開始下滑，不過，由於晶圓代工廠對驅動晶片的新增產能有限，聯詠第四季、明年產品銷售單價、毛利率仍可維持高檔水準。

外資表示，驅動晶片價格自去年底至今的漲勢，主要是產業修正過去 10-15 年被壓抑的價格，預期未來聯詠的產品價格走勢，將與晶圓代工有較大連動性，而非面板。

此外，聯詠 SOC 業務表現也亮眼，預期今年在三星電視的市占率，將從 6 成提升至 7 成，且蘋果 (AAPL-US) 的 iPad/Mac 的驅動晶片、OLED 驅動晶片，也將陸續貢獻明年業績。