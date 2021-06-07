聯詠5月營收衝上114.48億元 連五個月寫新猷

驅動晶片大廠聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收 114.48 億元，月增 3.28%，年增 84.28%，累計前 5 月營收 488.98 億元，年增 64.93%；受惠驅動晶片價格漲勢延續、需求續強，聯詠 5 月營收不僅站穩百億元大關，也是連五個月寫新猷。

外資今日也出報告力挺聯詠，其中指出，儘管面板價格有可能自今年第四季開始下滑，不過，由於晶圓代工廠對驅動晶片的新增產能有限，聯詠第四季、明年產品銷售單價、毛利率仍可維持高檔水準。

外資認為，驅動晶片價格自去年底至今的漲勢，主要是產業修正過去 10-15 年被壓抑的價格，預期未來聯詠的產品價格走勢，將與晶圓代工有較大連動性，而非面板。

此外，聯詠 SOC 業務表現也亮眼，預期今年在三星電視的市占率，將從 6 成提升至 7 成，且蘋果 (AAPL-US) 的 iPad/Mac 的驅動晶片、OLED 驅動晶片，也將陸續貢獻明年業績。

同樣是驅動晶片業者矽創 (8016-TW) 今日也同步公告 5 月營收，達 19.03 億元，月增 7.8%，年增 150%，累計前 5 月營收 77.11 億元，年增 58.73%，不管是 5 月、前 5 月營收，均寫下歷史新高。