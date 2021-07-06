〈美股盤前要聞〉美股期貨盤前持平 能源股隨油價走高

經過獨立日假期之後，美股周二 (6 日) 盤前持平，主要指數仍徘徊歷史高點附近。標普 500 期貨跌 0.1%，道瓊期貨跌 36 點，那斯達克 100 期貨微漲。

1. 油價升至高點 推升能源股

由於石油生產國組織 OPEC 與其盟友的增產會議繼續延後，談判陷入僵局，可能造成 OPEC + 今年 8 月將不會增產。這一預期使得油價升至 3 年新高，布蘭特原油自 2018 年 10 月以來首次盤中升破 77 美元，美國 WTI 原油也刷新將近三年來高位，至 76.44 美元。

油價上漲在盤前交易中提振了能源股。 SPDR 石油和天然氣勘探與生產 ETF 在盤前交易中上漲 1.8%。Occidental Petroleum、APA 和 ConocoPhillips 的股價均走高。

全球市場已明顯趨緊，美國和中國等主要能源消費國的強勁反彈，推動燃料需求的增加，並耗盡疫情期間積累的庫存。

白宮發言人周一表示，美國雖然並非談判參與方，但一直在密切關注 OPEC + 的磋商及其對全球經濟從 Covid-19 疫情中復甦的影響。

2. 滴滴美股盤前跌近 30%

滴滴 (DIDI-US) 股價在周二 (6 日) 盤前交易中暴跌，先前中國監管機構責令其 App 下架。

滴滴股價一度下跌 30% 至 10.90 美元，跌破 14 美元的發行價。

中國網信辦在前日公告中，要求滴滴出行嚴格按照法律要求及國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用户個人訊息安全。

據知情人士透露，中國監管部門至少 3 個月前，就開始建議滴滴推遲其美國上市計畫。

3. 美國散戶 6 月大買股票及 ETF

美股衝高之際，美國散戶正在增加，並向市場投入更多資金。

追蹤散戶交易的研究公司 Vanda Research 數據顯示，散戶投資人 6 月淨買入近 280 億美元的股票和 ETF，創下 2014 年來的單月紀錄，甚至超過今年 1 月搶購「迷因股」時的狂熱。

研究市場心理的 Sundial Capital Research 總裁 Jason Goepfert 表示，散戶對美國股市在未來 3 個月將持續上漲的信心接近 70% ，而專業交易員只有約 44%。

4. 英國計畫 19 日解除防疫限制

英國首相強生 (Boris Johnson) 周一 (5 日) 宣布，計畫於 7 月 19 日結束社交距離措施和場館人數限制，並稱，民眾必須學著與新冠病毒共處，接下來是否戴口罩將是「個人選擇」。

強生表示，如果滿足政府解封的 4 項條件，就會在 7 月 19 日結束限制，最終的決定需要在 7 月 12 日確定。

強生說，一切順利的話，社交聚會的人數或聚會地點將沒有限制，並取消強制戴口罩的規定，不再指示人們在家工作。目前關閉的所有剩餘企業，如夜總會，將被允許重新營業，社交距離規定也將終止。

5. 晶片危機持續 捷豹路虎成最新受害者

全球半導體短缺持續打擊汽車製造商，Daimler AG 和捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 均受影響，後者表示第二季的交付量，將比最初預期的低 50%。

這家英國豪華汽車製造商的印度母公司塔塔汽車股票，在孟買下跌了 10%，是近 3 個月來最大的盤中跌幅，而 Daimler 股票在法蘭克福下跌了 1.8%。

由於疫情封鎖期間消費者對個人設備的需求激增，汽車晶片自去年 12 月起出現短缺，這種短缺一直持續到 2021 年，引發了人們對該問題會蔓延到明年的擔憂。