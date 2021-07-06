富國銀行：美股科技股「審判日」將到來 投資人宜獲利了結

富國銀行 (Wells Fargo) 證券部門股票策略主管 Chris Harvey 周一 (5 日) 建議投資人，科技股的「審判日 (Day of reckoning)」即將到來，應該趁早獲利了結。

Harvey 表示，投資人支付的溢價非常高，考慮到利率上升的風險，10 年期美債殖利率接下來預計向上，將衝擊科技股。

美債殖利率於今年早前一度飆高，但近期已轉為下跌趨勢。上周五 10 年期美債殖利率收於 1.43%，過去 3 個月跌幅近 17%，這種下跌情況有利於成長型股票，特別是科技股。

但 Harvey 警告，鑑於基本經濟背景，利率未來只會向上，成長型股票可能因此出現兩位數回落，預計這會在今年夏末或秋初發生。

他表示，科投股與成長股的本益比非常高，即使這些公司有較高的增長率，但本益比過高還是會帶來麻煩。

上周，以科技股為主的那斯達克收盤創歷史新高，收 14727.63 點，較去年 3 月的低點上漲 121%。標普 500 指數和道瓊工業指數也收於歷史新高。

Harvey 認為，投資人宜將目標轉向周期性股票，例如大型銀行股、化工股和航太公司。他對標普 500 指數的年底目標價為 3850 點，相當於較目前下挫 12%。