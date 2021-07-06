股東會延後除息個股減少 0050配息創4年新低

國內規模最大的 ETF「元大台灣 50 ETF」(0050-TW) 今 (6) 日發布今年度第二次配息第一階段公告，每受益權單位預估配發 0.3 元，除息日訂於 7 月 21 日，元大投信表示，本次 0050 每受益權單位數預估配發金額為 4 年以來新低，主要是多家上市企業股東會因疫情延期，進而導致除息個股減少所致。

0050 擬配發 0.3 元，以今天收盤價 139.75 元估算，殖利率僅約 0.2%，元大投信表示，7 月 19 日才會進行第二階段公告確認實際配發金額，想參與除息的投資人最晚可於 7 月 20 日買進，收益分配發放日則為 8 月 24 日。

對於本次 0050 配息較往年低，元大投信表示，主要是多家上市企業股東會因疫情延期，進而導致除息個股減少所致，但 0050 配息機制為半年配，因此對於投資人而言，這些來不及在六月底前除息的個股，下半年陸陸續配發出的股息，可望明年 1 月左右領到。



雖然殖利率誘因降低，但元大投信表示，0050 的魅力在於長期追蹤台灣經濟成長動能，提供投資人豐厚的報酬表現。疫情期間可以發覺到台灣許多投資人的投資心態更為成熟，不會隨消息面恐慌殺低，且勇於在市場低檔承接，並相信台灣龍頭企業的長期競爭實力，反而更把握逢低加碼機會。

觀察這一、兩年，0050 規模成長飛快，0050 自 2003 年 6 月 25 日成立，在去年 6 月中站上 1000 億元關卡，現在僅利用一年多的時間，規模近倍成長，已進入 2000 億規模倒數計時，人氣越來越旺，穩居國民 ETF 地位。

元大投信旗下還有兩檔台股 ETF 刷破紀錄，全台受益人數最多的 ETF 元大高股息 (0056-TW)，在超過 38 萬投資人螞蟻雄兵的搶進下，規模突破 800 億元大關。另一檔是槓桿型的元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 也將挑戰 200 億元門檻。