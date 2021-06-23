〈美股熱門股〉「卡車界Uber」中國滿幫集團上市首日收漲13% Peloton漲8%

滿幫集團上市首日收漲 13.16%

有「卡車界 Uber」之稱的滿幫集團（Full Truck Alliance）(YMM-US) 周二（22 日）上市首日股價一度漲逾 18%，但之後漲幅收斂，終場上漲 13.16%，收每股 21.50 美元，較發行價上漲 2.5 美元，市值逾 240 億美元。

滿幫集團以 IPO 區間價格上限每股 19 美元價格出售 8,250 萬股 ADR，募得近 16 億美元。此外，該公司也計畫透過出售 A 類普通股，從穆巴達拉投資公司與安大略教師養老金計畫募集 2 億美元。

該公司成立於 2017 年，是由中國兩家數位貨運平台公司「運滿滿」與「貨車幫」合併成的集團，合併後仍保留原有品牌繼續獨立運作。

派樂騰攻穿戴設備，上漲 8.38%

健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 正在開發數位心率健康臂環，計畫從健身設備商攻向競爭激烈的穿戴設備市場，激勵周二漲 8.38% 至每股 117.17 美元。

據彭博報導，派樂騰將臂環細節藏在該公司的應用程式代碼中。該款健康臂環有大小尺寸之分，可與旗下腳踏車、跑步機無限配對，並在手機、平板或者是電視上運行該公司的應用程式，能替用戶精準捕捉鍛鍊強度，並提供詳細數據。

不過目前還不清楚這款穿戴裝置何時上市，以及派樂騰是否會推出這款商品。儘管如此，根據該應用程式內部代碼來看，應該正在為最終發布做準備。派樂騰拒絕對此置評。

GameStop 完成 500 萬股增發，勁揚 10%

遊戲零售商 GameStop(GME-US) 周二宣布增發 500 萬股，募集 11.3 億美元資金後，股價勁揚 10% 至每股 220.40 美元。

這檔在 Reddit 論壇上為鄉民捧翻的迷因股一度上漲 12.7%，原因是投資人受到該公司增發股票的鼓舞，但卻忽略他們所持的股票會遭稀釋的事實。這是自年初的交易狂潮以來，GameStop 第二次出售股票。