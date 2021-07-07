貝佐斯身價創新高！全球首富交棒後第一天 身價暴增84億美元

拜亞馬遜股價周二 (6 日) 大漲之賜，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 身價在交棒後的第一天刷新紀錄，單日暴增 84 億美元，淨資產增為 2110 億美元，領先眾家富豪的差距進一步拉大。

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯穩坐全球首富寶座，馬斯克以 1810 億美元身價排第二，精品業大亨阿諾特 (Bernard Arnault) 以 1690 億美元排名第三。

今年初馬斯克總資產一度超車貝佐斯，最高逼近 2100 億美元，但貝佐斯在 3 月中旬後穩坐寶座至今。

貝佐斯周一已經把擔任 27 年執行長的重責大任，交棒給 AWS 雲端事業負責人賈西 (Andy Jassy)，但他仍擔任執行董事長，也是握有亞馬遜約 11% 股權的最大股東。

亞馬遜 (AMZN-US) 周一大漲 4.7%，以每股 3675.74 美元刷新歷史紀錄，因美國國防部取消原本授予微軟 (MSFT-US) 的 100 億美元 JEDI 合約，改為包括多家廠商的新合約，替長期抗議國防部不公的亞馬遜開啟爭取合約的大門。

貝佐斯前妻麥肯琪 · 史考特 (MacKenzie Scott) 目前在全球富豪榜排名第 15 名，隨著亞馬遜大漲，她的身價短短一天躍增 29 億美元，已經超過她今年捐贈的 27 億美元。

貝佐斯的下一步

57 歲的貝佐斯下一步頗受市場關注，目前不清楚他會如何從旁治理公司。

不過從他在個人 Instagram 帳號最新動態來看，這位首富似乎有很多興趣可以消磨時間，無論是太空新創公司藍色起源 (Blue Origin)，還是上個月高價收購的電影製片公司米高梅工作室。

最近一篇貼文顯示，這位科幻迷計劃 7 月 20 日和弟弟馬克一起搭乘火箭一圓太空夢。其他貼文包括，舊金山大橋前，停了一輛由亞馬遜資助的新創公司 Rivian 所生產的電動皮卡車；貝佐斯和好萊塢影星巨石強生兩人帶著墨鏡露齒燦笑的合照。

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