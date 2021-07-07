高技擬發現增募集3.5億元 最快Q3完成

汽車板廠鎖定全球車市換車潮，高技 (5439-TW) 及定穎 (6251-TW) 今年都籌資擴充產能，其中定穎發行 5 億元 CB 已完成募集，高技則擬發行現增股籌資 3.5 億元，今 (7) 日申報生效，最快第三季完成。

高技擬辦理現增發行 7000 張，暫訂以每股 50 元溢價發行，將用於擴廠及購置機器設備，高技預計 2021 年下半年將再增加 30% 產能，以因應客戶端需求成長。

高技主要產品應用包括網通、汽車、半導體，車用板方面，供應電源控制板給電動車使用，並陸續切入北美、歐系、日系等客戶，受惠各國環保意識抬頭，燃油車退場時限開出，電動車、油電混合車等需求預期將持續成長，高技從新能源車切入，長線將在電動車成長趨勢中受惠。

高技 2021 年首季稅後純益 9693 萬元，每股純益達 1.13 元。

汽車板需求走高，健鼎 (3044-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 今年分別在湖北仙桃廠及泰國廠都有新產能陸續開出，各廠都看好全球車市銷售低迷慘淡市況長達 3 年，2020 年下半年需求逐步回升，除了疫情高峰推升個人交通需求，各國祭出刺激消費措施，加快車輛汰舊換新速度。