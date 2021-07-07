〈元太股東會〉擴上游材料產能 鎖定四大重點研發

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日召開股東會，看好電子紙在數位轉型、綠能環保意識抬頭下，需求逐年成長，近期除擴充台灣、美國廠區外，也將配合揚州市開發計畫，強化上游材料布局，並鎖定無線供電、電子紙時序控制晶片等四大重點投入研發。

元太表示，將針對電子紙薄膜與材料、彩色、軟性與電子紙生態圈所需技術，包括無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計等四大重點投入研發、布局相關專利技術。

產能規劃上，元太旗下子公司川奇光電，也計畫參與揚州市開發計畫，擬以自有廠區 420 畝土地投資興建廠房，並在 2023 年 6 月以前分期增資 6100 萬美元 (約新台幣 17.04 億元)，元太指出，揚州除原有模組製造業務外，今年正式成立第六座研發中心，未來將計畫進一步投資興建電子紙關鍵材料廠房。

因應電子紙材料需求，元太去年以來就陸續擴充新竹 4 條產線，年中再通過台灣新竹廠辦大樓新建計畫，預計 2023 年完工，也讓元太今年資本支出從原規劃約 15-16 億元，二度上修至 20 億元。

另一方面，元太也與京東方、興泰科技合作發起籌組電子紙產業聯盟，鎖定零售、教育等八大電子紙應用領域，上半年已正式成立運作，元太預期，聯盟參與成員年底將破百家，明年上看 200 家，台廠聯發科 (2454-TW)、群創 (3481-TW)、英業達 (2356-TW) 等都有意加入。