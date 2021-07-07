國際中橡印度新廠明年上半年投產 權利金爭議最快年底有結果

國際中橡 (2104-TW) 今 (7) 日召開股東會，董事長辜公怡表示，今年上半年歐美國家逐漸走出疫情，市場供需回穩，但不確定性仍非常大，將審慎保守看待；而印度新廠建設受疫情影響而延遲，明年上半年可望投產，生技事業龐貝氏症權利金爭議，最快年底將陸續有結果。

國際中橡過去股東會都在台泥集團營運總部召開，今年則因應防疫需求，改至集團旗下頤品飯店，股東會會場採實名制，並請股東配合填寫健康聲明書，今日共有 6 名股東到場，並依防疫規定入座。

辜公怡表示，目前中橡在大中華區、北美洲、印度等地，共有 8 個廠區，其中，印度新廠受疫情影響而有所延遲，預計明年上半年可望投產，也在土耳其成立合資公司。

針對生技事業龐貝氏症權利金爭議，辜公怡表示，上半年已完成仲裁程序與聽審，美國專利疑義年底可望有結果，歐洲區則要落在明年上半年，並強調管理團隊將透過法律與各種程序，維持股東權益。

辜公怡並說，去年因龐貝氏症權利金收入，及疫情影響碳黑事業、油價崩跌等因素影響，營運獲利不甚理想，今年上半年歐美國家逐漸走出疫情，市場供需逐步回穩，但不確定性仍非常大，將審慎以對、保守以待。