永慶房屋宣布加薪平均3%連續四年調薪 下半年擴大招募

連鎖房仲業永慶房產集團繼挹注 7000 萬元給加盟店東進行數位轉型，董事長孫慶餘今 (7) 日更宣布加碼為總部行政人員加薪，平均增幅 3%，這是永慶連續四年來年年加薪，調薪案將自 8 月 1 日起生效。

根據人力銀行 6 月的調查指出，許多企業 2021 下半年的調薪意願創下 7 年以來的新低，招募新人的意願也從去年同期的 77.7% 下降至 57.8%，創下 8 年來的低點，甚至有 1 成的公司有裁員計畫。但是永慶逆勢加薪，宣布將在 8 月 1 日起為集團總部行政人員依績效表現加薪，平均調幅 3%，這是永慶連續四年，年年加薪。下半年也將持續擴大徵才，預計招募 3000 人。

同時，永慶房屋不僅在 6 月雙北直營區的成交市占一舉突破 5 成，同時為了服務更多的消費者，持續升級服務品質，永慶房屋更宣布在雙北地區新展店，新展店數並達 9 店。

永慶房屋吳良治總經理表示，永慶房屋之所以能夠在疫情期間業績仍保持穩健，有賴於完整的數位賞屋科技，以及講求誠實透明的品牌精神。疫情期間，消費者仍可透過「永慶房仲網」、「永慶快搜 APP」和「實境找房」，在線上安心賞屋。

永慶房屋更在 6 月底正式推出「專人導覽」服務，由永慶經紀人拍攝房屋帶看影片，為消費者介紹房屋特色，從房屋格局到社區優勢，通通不錯過。不但方便客戶在家看屋，增加找房效率，更減少客戶、經紀人和屋主的接觸風險。而永慶房屋講求透明誠實的品牌精神，提供消費者專業且透明的房屋資訊和房市動向，更是贏得民眾的信賴。未來永慶房屋也將持續展店，為更多消費者提供高品質的購售屋服務。