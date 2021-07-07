彈升恐曇花一現 渣打銀估美元指數目標價回跌至87.6

聯準會縮減購債計畫刺激美元反彈，但渣打銀行認為，弱勢美元仍將是 2021 年下半年全球外匯市場的基調，預期美元指數 12 個月目標價為 87.6，而受美元轉弱影響，歐元可望在經濟復甦基本面加持下而受惠。

渣打銀行今 (7) 日舉行第 3 季投資展望線上記者會，渣打銀行財富管理處主管陳太齡認為，美元短線受聯準會態度影響而反彈，但中長線來說可能出現週期性疲軟。

陳太齡說，美元疲軟可能讓市場資金轉進歐元、英鎊、澳幣、紐幣和加幣等幣別，其中歐元在歐元區復甦加快的支持下，預估 12 個月目標價 1.28，英鎊則受惠於有利的貨幣和股票評價面。

陳太齡進一步指出，歐美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚，預期下半年起到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球。

陳太齡說，在全球央行財政和貨幣政策寬鬆基調下，有助持續擴大經濟成長，儘管全球股市大幅反彈，未來報酬率可能稍微減速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場仍有一定支撐力道。

另外，市場關注的通膨議題，渣打銀行認為，通膨主要與歐美疫後快速復甦，導致大宗商品價格上漲，和就業市場扭曲，所造成暫時價格上漲壓力有關，應是短中期現象。

渣打銀行預估，隨著全球供應鏈瓶頸的消除，各地重新復工，下半年通膨可能會逐漸放緩；但仍需持續關注新冠疫情後續發展、公債殖利率波動、美元指數起伏，聯準會政策態度，以及地緣政治緊張局勢等風險變數。

