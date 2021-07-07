〈台幣〉美元回升 貶7.7分收27.993元 探2周低點

國際美元轉強，亞洲貨幣普遍走貶，台北股匯今 (7) 日雙挫，新台幣兌美元連 2 貶，收盤貶值 7.7 分，以全場最低 27.993 元作收，為 2 周來的低點，再度逼近 28 元整數關卡，台北及元太外匯市場總成交值略增至 14.845 億美元。

台股今天午盤過後，航運股引爆多殺多賣壓，鋼鐵股也倒成一片，拖累指數跳水跌逾百點，不過，台積電最後一盤急拉收紅，帶動指數跌點收斂，，收在 17850 點，外資反手賣超 116 億元，三大法人同站賣方，聯手賣超 137 億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天早盤一路在 27.93 至 27.96 元區間震盪，雖然有部分出口商進場拋匯，壓抑台幣貶勢，不過，午盤過後，外資轉向匯出，使得台幣貶值力道擴大。

新台幣兌美元匯率收在全場最低 27.993 元，貶值 7.7 分，台北外匯市場成交值 10.57 億美元，元太外匯市場成交值 4.275 億美元。匯銀人士預估，台幣近期將會持續回測 28 元整數關卡。

觀察今天主要貨幣兌美元走勢，由於韓國疫情有復燃跡象，韓元應聲走貶，貶幅達 0.74%，為亞幣中最弱勢，菲律賓幣貶 0.48%，新加坡幣貶 0.33%，人民幣貶 0.28%，台幣貶 0.04%，日圓則逆勢升值 0.13%。美元指數上漲 0.35%，歐元貶值 0.4%。