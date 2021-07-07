巨量資金推升全球股市 上半年逾5100億美元流入創紀錄新高

高盛交易員 Scott Rubner 追蹤全球資金流向 18 年，對今年上半年的觀察，最令他感到吃驚。

今年的股市會有多熱？Rubner 指出，過去兩周裡，標普 500 指數連續 7 天創下歷史新高。在此之前，自 1928 年以來僅發生過 5 次。

數據顯示，自 1928 年之後，當標普 500 指數上半年漲幅高於 10%，那麼下半年的漲勢依舊驚人，是下半年漲幅中位數的兩倍 (約 9%)。

與此同時，他發現，全球股市上半年共有 5170 億美元的資金流入，創下有紀錄以來的上半年新高，是 2017 年的 2.6 倍。其中第 2 季流入 1690 億美元，排名史上第二，僅次於今年第 1 季的 3480 億美元。

上半年資金流入情況 (圖表取自 Zero Hedge)

第二季資金流入情況 (圖表取自 Zero Hedge)

作為對比，過去 9 年來資金流入股市金額，累計為 1710 億美元。

美國銀行也統計，如果將上半年資金流入規模以年化計算，這一金額將超過過去 20 年資金變動的總和。

資金流入遠勝過去 20 年總和 (圖表取自 Zero Hedge)

Rubner 還注意到，對全球股市，散戶正處於極度熱情，但機構法人活動近於停滯。隨著股市走高，機構的持股仍在減碼，市場上的總槓桿甚至有所下降，來到去年 10 月以來的新低。

反倒是研究公司 Vanda Research 數據顯示，散戶投資人 6 月份淨買入近 280 億美元的美股和 ETF，創下 2014 年以來的單月新高。