研究：過去兩週內迷因股流入資金高達12.7 億美元

萬達研究 (Vanda Research) 分析師表示，過去兩週內，散戶投資人投入迷因股 (meme) 的資金高達了 12.7 億美元，追上了 1 月份 GameStop 股價瘋漲時流入的資金。

分析師指出，散戶投資人過去兩週內投入迷因股的資金高達 12.7 億美元，與 1 月份 GameStop 飆漲時流入的資金相同。當時，散戶大舉買入電動遊戲零售商 GameStop 的股票，試圖推高股價並反制作空的大型機構。

線上論壇 Reddit 的下注華爾街 (WSB) 社群上散戶，在近期再度大幅推高了迷因股漲勢，醫療保險公司 Clover Health(CLOV-US)、電影院 AMC(AMC-US) 和電動遊戲零售商 GameStop(GME-US) 等股價因此續漲。

在 AMC 、黑莓在內等散戶熱門股狂飆之際，雖然美國證交會 (SEC) 表示，密切關注市場是否存在操縱等不當行為，但這似乎沒有影響到 Reddit 鄉民們的熱情，紛紛將目標轉向其他空頭押注的股票。

在成為散戶的目標以前，Clover Health 單日交易量普遍低於 1000 萬，但該股周二 (8 日) 的換手量卻超過 7 億次，且連續 2 天的瘋狂漲勢，已抵銷 5 月跌幅。

萬達研究表示，目前流入迷因股的資金流量已超過任何單一板塊或是產業的資金，甚至超過了流入標準普爾科技股的資金。

萬達研究人員表示，目前散戶參與度較高的產業包括大麻股和遊戲股，但對於電動車、太空探索以及加密貨幣的興趣，則正在減弱。