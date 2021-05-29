ETF投資熱度高！美國ETF今年迄今資金流入量寫歷史新高

隨著股市不斷攀升，加上投資人對指數股票型基金 (ETF) 的興趣似乎更勝於主動式共同基金，今年迄今，美國 ETF 共創造 3240 億美元的資金流入，創下歷史新高。

Refinitiv 數據顯示，今年前 4 個月，美國 ETF 共吸引 3240 億美元資金流入，較去年同期增長 180％，共同基金的資金流入量為 3180 億美元，較去年同期下滑 58％，顯示相較於主動型基金，投資人對於手續費及稅額較低的 ETF 更有興趣。

(圖：Reuters)

有分析師認為，美國總統拜登提出的資本利得稅上調計畫為刺激人們湧入美國 ETF 的主要因素之一。

Sage Advisory Services 副總裁 Komson Silapachai 表示，過去 6 個月以來，民間部門的儲蓄率提升，使大量資金持續湧入美股 ETF。此外，投資人對於政府上調資本利得稅的預期，導致其對 ETF 的偏好更勝於共同基金。

按類別來看，Refinitiv 數據顯示，今年前 4 個月，美國股票型 ETF 的累計資金流入量為 1496 億美元，債券 ETF 累計資金流入量為 2836 億美元。

(圖：Reuters)

其中，Vanguard S&P 500 ETF(代號 VOO) 今年資金淨流入 270 億美元，iShares Core S&P 500 ETF(代號 IVV) 淨流入 118 億美元，Financial Select Sector SPDR Fund(代號 XLF) 則淨流入 96 億美元，資金淨流入量分別位居美國 ETF 前三名。

(圖：Reuters)

ETF 資金流入激增另一部分原因在於，美國證券交易委員會 (SEC)2019 年宣布放寬部份豁免要求，以降低 ETF 發行的金額與時間成本。

Warren Ward Associates 創辦人 Warren Ward 認為，此舉有助於將大麻、加密貨幣等較小眾的市場納入 ETF，進而吸引更多資金流入。