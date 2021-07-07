傳統淡季 TPK-KY 6月營收寫近兩年新低、Q2低預期

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收，受產業傳統淡季影響，加上手機產品出貨減少，單月營收下滑至 70.98 億元，月減 14.6%、年減 19.8%，為近兩年低點，累計第 2 季營收則達 245.88 億元，季減 15.8%、年減 12.3%，也低於原先預期。

宸鴻表示，第 2 季在新舊產品交替、產業傳統淡季影響，產能利用率較首季下滑，加上匯率影響，導致第 2 季營收衰退幅度較原先預期季減 10-15% 放大，累計宸鴻上半年營收達 537.74 億元、年減 4.4%。

展望下半年，宸鴻認為，受今年小尺寸手機產品出貨減少，下半年動能仍來自於筆電、平板，至於奈米銀開發進度也依計畫持續進行，目前以出貨超大尺寸教育電子白板為主。

宸鴻明 (8) 日也將召開股東會，由董事長江朝瑞親自主持，預期將對下半年釋出營運展望，並通過去年盈餘分配，每股擬配發 1 元現金股利。

另一方面，觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 則受惠蘋果 (AAPL-US) 平板新機出貨帶動，6 月營收達約 129.01 億元，月增 2.6%、年增 8.6%，續創今年以來新高，累計第 2 季營收達 361.38 億元，季增 43.4%、年增 6.5%，同創歷年同期新高。