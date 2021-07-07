記憶體需求旺 旺宏Q2營收季增近2成 攀7季高點

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收，單月營收達 36.09 億元，雖較上月小幅下滑 9.9%，但年增 20%；受惠 NOR Flash 與 SLC NAND 等產品需求暢旺，產品價量齊揚，第二季營收 114.26 億元，季增 18.69%，年增 23.24%，近 7 季高點。

旺宏上半年累計營收 210.54 億元，年增 12.7%，6 月、第二季與上半年營收均寫歷年同期新高。

旺宏目前各應用需求均十分暢旺，訂單強勁，看好第一季會是今年毛利率低點，營運將逐季成長，旺宏表示，目前市場氛圍是客戶盼能拿到貨，對價格比較不計較。

受到產業供不應求影響，NOR Flash 晶片今年第一季價格起漲，上半年累計漲幅已達 50-60%，原先傳出第三季漲價情形可能趨緩，不過，由於中國 NOR Flash 價格高於整體市場平均，且在手機相關需求進入拉貨旺季推升下，供給缺口擴大、下半年短缺情況加劇，第三季 NOR Flash 報價可望再漲 10-20%。

美系外資最新報告也看好旺宏受惠 NOR Flash 漲價趨勢，調升評等至「加碼」，並將目標價由 41 元上調至 55 元，同時調高今、明年營收與獲利預估。