〈紓困4.0啟動〉打工族生活補貼規定放寬 4月任何1天有投保就能領

勞動部開放部分工時勞工申領生活補貼 1 萬元迄今 10 天，已有超過 28 萬人受惠，占符合資格者約 7 成，不過，原限定 4/30 當日有參加就業保險者才可申請，考量許多打工族工作不固定，勞動部今 (7) 日宣布放寬規定，4 月只要有 1 天投保即可，將於 12 日上午開放申領。

勞動部指出，「部分工時受僱勞工生活補貼」紓困措施實施以來，各界提供許多意見，考量部分工時勞工的受僱型態多元，部分勞工的工作期間不定，因此做出相關調整。部分工時受僱勞工參加就業保險期間的資格條件適度放寬，只要在疫情有重大變化前的 4 月份任 1 日有投保即可。

符合今日修正規定的申請資格者，自 7 月 12 日上午 10 點起開放申領，透過上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1 萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中。此外，也可透過實體 ATM 或特殊處理方式領取。

勞動部今天也公告修正自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼的發給相關事項，擴大納入 109 年度個人各類所得總額未達 40.8 萬元者及持中華民國發給永久居留證者，也符合補貼資格條件，預估增加受惠人數約 6.3 萬餘人。

此外，勞動部表示，自 7 月 8 日起，持有永久居留證及工作許可的外國人，也納入「安心即時上工計畫」，和本國國民一樣可以藉由工作取得津貼，希望幫助他們度過本次疫情的影響。

