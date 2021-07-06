〈紓困4.0啟動〉安穩僱用2.0將上路 失業者媒合就業最高津貼2萬元

行政院主計總處今 (6) 日公布，5 月失業率一如預期向上攀升。勞動部指出，據統計，各公立就業服務機構新登記求才求職人數均較上月減少，顯見疫情對就業市場造成衝擊，因此，自 12 日起，將推動安穩僱用計畫 2.0，雙管齊下促進媒合就業，雇主僱滿失業者 4 個月，最高獎助 3 萬元，勞工最高則發給津貼 2 萬元。

國內疫情三級警戒管制實施迄今 1 個半月，民眾配合防疫減少移動及外出消費機會，使得餐飲、住宿、零售及國旅等內需服務業受到明顯衝擊，但 5 月求供倍數 (即平均每位求職者的工作機會) 來到 1.73 倍，較去年同期略增 0.18 倍，顯示就業市場上仍有部分行業持續提供工作機會。

勞動部指出，特別是隨著全球景氣穩健緩升，終端需求持續好轉，帶動包括金屬機械、資訊電子、民生化工等製造業的人力需求，反映出不同行業受疫情影響各有不同，求職者可多加留意相關求才資訊。

因應疫情，勞動部規劃線上就業博覽會、Youth 職涯就業諮詢平台等線上服務，更推動安心就業計畫、充電再出發計畫、安心即時上工計畫等各項紓困措施，也包括安穩僱用計畫，希望鼓勵雇主僱用非自願離職等待業勞工，已頗有成效。

為因應今年情勢更為嚴峻的就業市場，勞動部積極創造就業市場大餅，再度啟動安穩僱用計畫 2.0 加值版，擴大鼓勵雇主僱用對象，舉凡接受公立就業服務機構所推介而僱用失業勞工者，雇主可獲得獎助，4 個月最高 3 萬元。

另外，勞動部再納入就業獎勵機制，勞工受僱後同樣可獲得就業獎勵，4 個月最高發給津貼 2 萬元，藉以創造勞雇雙贏。