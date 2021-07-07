大同再拿下北捷屋頂太陽能標案 發電容量6MW

大同 (2371-TW) 子公司同陽能源今 (7) 日表示，繼去年取得台北捷運公司太陽能建置案後，今年再拿下北捷屋頂太陽能標案，範圍包括新莊、內湖、木柵等 3 座機廠屋頂及停車場，發電容量約 6MW。

同陽能源為大同集團最早投入電業案的子公司，2019 年取得再生能源發電業執照後，陸續拿下苗栗後龍滯洪池案及台北捷運土城蘆洲機廠等各類型電業建置案場。

同陽能源去年取得台北捷運土城、蘆洲機廠太陽能建置案，為全台捷運系統最大屋頂型太陽能電廠，並由集團另一子公司永旭團隊負責設計監造，提供維運服務，該案場今年 5 月完成併網，容量合計 8MW。

大同指出，北捷土城、蘆洲機廠太陽能建置案，適逢國內疫情管制期間，不過工程團隊有防疫措施、專案管理及安全規範條件下，案場如期完工，同時再拿下北捷 3 座屋頂及停車場太陽光電案。

大同表示，集團投入太陽能市場多年，總公司自有電廠規模已超過 100MW，加上集團成立 SPV(Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司) 投資電廠，累計近 200MW，未來再加入北捷機廠案場，讓集團綠能市場再邁大步。