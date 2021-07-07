〈美股早盤〉Fed會議紀要公布在即 美債殖利率觸4個月低點 那指登新高

美股周三 (7 日) 開盤漲跌不一，道瓊指數開低走高。截稿前，道瓊工業指數漲 76 點或 0.2％，標普 500 指數漲 0.3％，科技股領漲之下，那斯達克綜合指數漲 0.37％，再攀新高，費半漲 0.4%。聯準會 (Fed) 公布 6 月會議紀要前夕，10 年期美債殖利率跌破 1.40%，至 2 個月低點。

美債殖利率下滑提振以科技股為主的成長股，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書(FB-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨頭延續近期優異表現，周三開盤上揚。

截稿前，10 年期美債殖利率跌至 1.331％，創 2 月以來最低，包含摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US) 及花旗 (C-US) 在內等銀行股周三小幅走低。

Fed 6 月會議紀要定於台北時間凌晨 2 時公布，投資人將密切關注任何有關縮減購債與升息的訊號。

Fed 上月維持利率政策不變，也沒有調整購債計畫，符合市場預期，但上調今、明兩年的通膨預期，且暗示可能提前至 2023 年升息，態度轉鷹一度引發市場動盪。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周三警告，美國財政支持恐加劇物價持續上升的風險，鑑於此情況，美國可能需要提前收緊貨幣政策。

喬治艾娃預計今年美國經濟將增長 7%，且貿易流動將使其他國家受益，但通膨上升情況可能較原先預期更持久。

個股方面，受中國監管利空拖累，滴滴 (DIDI-US) 周三繼續走低，開盤跌逾 4％。中概股阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、騰訊 (TCEHY-US) 均小跌。

截至台北時間周三 (7 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 76.20 點或 0.22%，暫報 34653.57 點

那斯達克綜合指數上漲 53.55 點或 0.37%，暫報 14717.19 點

標普 500 指數上漲 12.28 點或 0.28%，暫報 4355.82 點

費半上漲 13.71 點或 0.41%，暫報 3321.63 點

台積電 ADR 上漲 0.38% 至每股 120.51 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.331%

紐約輕原油上漲 0.65% 至每桶 73.85 美元

布蘭特原油上漲 0.56% 至每桶 74.95 美元

黃金上漲 0.47% 至每盎司 1802.70 美元

美元指數上漲 0.06% 至 92.595 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

滴滴 (DIDI-US) 早盤下 4.96％，至 11.87 美元。

繼昨日收跌近 20% 後，滴滴周三開盤持續下挫。中國監管當局此前宣布對滴滴進行網路安全審查，並要求下架 App。

Sunnova Energy(NOVA-US) 早盤上漲 4.70％，至 41.02 美元。

投資銀行 Raymond James 上調住宅太陽能與儲能服務供應商 Sunnova Energy 股票評級，自「優於大盤」調升至「積極買進」，稱近來股價表現不佳主要為誤導性擔憂所致。Sunnova Energy 今年迄今已跌 13%。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.50％，至 3730.95 美元。

美國國防部周二宣布取消與微軟簽訂為期 10 年、價值 100 億美元的 JEDI 雲端合約，計畫開放其他其他服務供應商爭取，作為微軟爭取國防部合約的競爭對手，亞馬遜周二收漲 4.7%。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 JOLTS 職位空缺數，預期 934.3 萬個，前值 928.6 萬個

華爾街分析：

Natixis Investment Solutions 全球市場策略主管 Esty Dwek 認為，科技股為市場帶來驅動力，接下來的幾周和幾個月內，若美國經濟增長情勢良好，這將持續支撐市場。

紐約梅隆投資管理 (BNY Mellon Investment Management) 多元資產基金經理 Paul Flood 認為，周二公布的 ISM 非製造業 PMI 遜於預期，是導致美債價格上揚的原因之一，他解釋，疲軟的數據緩解了人們對於 Fed 提前收緊政策的擔憂，美債殖利率下滑相對也為股市帶來更多機會。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 和 Jessica Rabe 透過報告指出，雖然標普 500 指數上周連登新高，但聯邦基金期貨和美國公債已經亮黃燈，現在將之稱為全面的成長恐慌 (growth scare) 仍太早，但他們認為，相較於 6 個交易日前，這兩個市場對於 Fed 政策在明年轉變的信心已經動搖。