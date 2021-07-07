監管收緊釀拋售潮 中國科技巨頭總市值蒸發逾8000億美元

今年 2 月迄今，中國科技巨頭市值已蒸發了 8310 億美元，中國監管機構加大對科技公司的打擊力度，加劇投資人對於拋售潮持續的擔憂。

上述損失主要來自 10 家中國公司，其中包含 3 家中概股。滴滴出行 (DIDI-US) 周二美股盤中一度暴跌 20%，市值蒸發約 150 億美元。

(圖：Bloomberg)

涵蓋多家中國大型科技公司的恒生科技指數周三收跌 0.56%，連續 6 天下挫，騰訊 (0700-HK) 收跌 1.88%，領跌恒生指數，阿里巴巴 (9988-HK) 收跌逾 1.7%，美團 (3690-HK) 收跌 1.3%。

繼以違法收集個資為由，對滴滴出行展開調查後，中國證監會周二 (6 日) 發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，誓言強化數據安全和海外上市監管，形同對科技巨頭發出全面警告，騰訊、阿里巴巴、京東、百度及美團拋售壓力湧現。

Pegasus Fund Managers Ltd 董事總經理 Paul Pong 表示已在 5 月出脫三分之二的科技股，包含騰訊及阿里巴巴，他認為這波拋售潮將延續至第 3 季。United First Partners 駐新加坡的亞洲研究主管 Justin Tang 稱道，投資人可能採取「先賣出再說」的策略，來限制投資組合的政策風險。

GAM Investment Management 基金經理 Jian Shi Cortesi 也稱，相較於公司基本面，近期股價更可能受到情緒波動的衝擊。

不過，Jian Shi Cortesi 認為若市場情緒變得極度悲觀，一個難得的機會可能就此浮現，投資人可望以極具吸引力的價格買入快速成長的中國網路公司。

彭博彙編數據顯示，騰訊、阿里巴巴和百度未來 12 個月的平均預估本益比為 22 倍，低於 10 年平均的 26 倍。

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