不畏疫情 超豐6月營收寫第三高 Q2續創高

封測廠超豐 (2441-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 15.89 億元，月減 2.71%，但年增 33.1%，寫歷史第三高；第二季營收 48.13 億元，季增 14.2%，年增 34%，受惠各類應用需求暢旺，產能滿載，加上漲價效益發酵，營收創單季新高，連續 6 季向上成長；上半年累計營收 90.29 億元，年增 31.59%，寫歷年同期新高。

超豐 6 月初捲入入苗栗電子廠移工群聚染疫風暴，歷時 3 天對全體員工進行普篩，期間暫停部分生產及部分員工須居家隔離，估將使 6 月產量減少約 10％，當月營收因此受小部分影響。

法人看好，在稼動率維持高檔，漲價效益發酵下，超豐第二季單季獲利也將持續向上。

受疫情帶動的防疫、遠距及家庭娛樂需求大幅成長，推升醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續增加，加上車用電子需求回溫，超豐各類應用訂單暢旺，現有產能全線滿載，且需求遠大於產能。

目前超豐產能已滿到第三季，對第四季訂單也樂觀看待；且第一季底已開始陸續通知客戶漲價，漲幅至少 10%，部分訂單漲幅甚至達 20-30%，漲價效益已於第二季開始發酵。