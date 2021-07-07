新冠檢測銷售增 瑞基6月、Q2、上半年營收創同期新高

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 受惠新冠檢測產品銷售暢旺，6 月營收 1.1 億元、第 2 季營收 2.76 億元、上半年營收 5.08 億元均寫歷史同期新高，其中，單月、單季營收更寫歷史次高。

瑞基 6 月營收 1.1 億元，月增 6.82%、年增 54.2%；第 2 季營收 2.76 億元，季增 18.45%、年增 7.4%；上半年營收 5.08 億元，年增 31.57%。

瑞基表示，台灣為加速控制新冠疫情，新冠病毒 PCR 檢測層面逐步擴大、需求激增，全台特約合格檢測單位已增至 207 間，其中有 76 間檢測單位使用瑞基的新冠檢測產品。

國際市場方面，瑞基指出，除既有客戶穩定下單外，日本、印度與巴西等國家客戶，積極進行當地相關進口與認證申請，另外，泰國、菲律賓與越南則持續訂購非洲豬瘟試劑。

展望下半年，瑞基表示，隨著新冠 PCR 採檢普及化，未來國際逐步解封後，看好準確、即時的新冠檢測需求將更為迫切，已開發出新一代檢測產品 POCKIT Central，儀器體積更小、輕巧且檢測更快速，預計 7 月底推出概念機，加上價格具競爭力，有望挹注營運成長動能。