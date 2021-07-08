〈紐約匯市〉會議紀錄顯示Fed對收緊政策保持耐心 美元仍小幅走高 

美元對主要貨幣周三 (7 日) 狹幅震盪後在尾盤小幅走高，聯準會 (Fed)6 月會議紀錄顯示，決策官員普遍認為，經濟復甦的進一步實質進展尚未實現，但需要做好準備，如果通膨或其他風險化為現實，就能採取行動。

美元在會議紀錄發布後一度走低，但很快就翻紅上揚。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.135% 至 92.664，徘徊在近三個月高點附近。

美國公債殖利率持續下滑，指標的 10 年期美債殖利率下降 4.9 個基點至 1.321%，稍早曾觸及 1.926%，是 2 月 19 日以來最低。

美國勞工部周三公布的數據顯示，5 月 JOLTS 職位空缺飆上歷史新高，但聘僱減少，顯示缺工問題仍存在。

BK asset Management 執行董事 Kathy Lien 說：「今天的會議記錄只是證實，Fed 極有可能在今年某個時候減少購債。公債收益率下滑帶來的壓力，加上近期一些疲弱的經濟報告，可能是美元對會議紀要反應平淡的原因。」

但她補充說，美國經濟正以優於歐洲和日本的狀態從疫情中復甦，這對美元來說是個好兆頭。

Brown Brothers Harriman 全球外匯策略主管 Win Thin 表示，全球央行分道揚鑣將是今年下半年匯市主軸：一部分央行因為經濟基本面強勁，開始逐步縮減貨幣刺激，另一部分則按兵不動。

他說，美國公債殖利率曾在 2 月跌到目前低點，和那時相比，現在美元匯率高了超過 3%。「這讓我們重新關注在意料之中的美國經濟表現，以及 Fed 最終將從貨幣刺激中退場。」

歐元兌美元報 1.18035 美元，稍早曾觸及 1.17815 美元的三個月低點。德國 ZEW 經濟研究院的報告顯示，德國 7 月投資者信心跌幅大於市場預期，引發對經濟復甦力道的疑慮。

石油輸出國家組織與盟友 (OPEC+) 無法達成增產協議後，打擊其他對風險敏感的貨幣。

澳幣兌美元貶值 0.14% 至 0.7484 美元，周二澳幣一度因澳洲央行朝縮減購債邁出第一步。

日圓兌美元大致持平，報 110.590 日圓，守住上周從 15 個月低點反彈的升勢。

截至周六 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：