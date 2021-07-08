迷因股AMC、GameStop 創5月初以降最長跌勢

迷因股 AMC Entertainment (AMC-US) 和 GameStop (GME-US) 在經過數週窄幅波動後，週三重挫，已連續第四日走低。

AMC 週三重挫 9.8% 至 45.07 美元，而 GameStop 大跌 4.5% 至 190.66 美元。另外，同為 Reddit 用戶偏愛的迷因股 Bed Bath & Beyond (BBBY) 和黑莓 (BB-US) 也各自下挫約莫 5%。

根據道瓊市場數據，AMC 連跌 4 日是 5 月 6 日以來最長跌勢，當時紀錄為連跌 8 日，那段時間該股下跌約 21%，GameStop 同樣走低，也創 5 月 5 日以來最長跌勢，該期間跌幅共 11%，邁向 5 月底展開最近期反彈漲勢。

儘管如此，AMC 和 GameStop 仍比 5 月初的水準高出數倍。今年迄今，AMC 股價漲逾 2000%，而 GameStop 上漲約 900%，也就是說，這兩家股票自 6 月初以來一直處於下跌趨勢。

AMC 和 GameStop 在最近幾個交易日的交易量相對較低。根據道瓊市場數據，AMC 過去 10 天的每日平均交易量在 8770 萬股，相較今年餘下時間的日成交量平均為 1.707 億股。同樣，GameStop 過去 10 天的每日平均交易量為 460 萬股，而 2021 年餘下時間的每日平均交易量為 2760 萬股。

但似乎也沒有消息推動股票上漲。 AMC 和 GameStop 的股價走勢與技術交易因素較有關聯，例如選擇權交易量、空單餘額和社交媒體推動的力道。

由於 AMC 和 GameStop 需要非常大膽的假設才能證明近期估值合理，許多研究分析師一直努力按基本面因素追蹤這兩家股，但一直難以完成分析，一些分析師甚至乾脆放棄追蹤。

在 Reddit 論壇上，用戶正在等待來場超級大軋空，就能將迷因股推升至新高點，但以大空頭聞名的 Michael Burry 則曾預估 GameStop 與其他迷因股將崩盤。