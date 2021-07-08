羅賓漢IPO最大的敵人竟是鄉民？reddit論壇瘋傳抵制

線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）今年初因助長 GameStop(GME-US) 的軋空狂潮而聲名大噪，後來卻因交易系統問題飽受抨擊，如今該公司即將首次公開發行（IPO），面臨 reddit 論壇上的鄉民抵制。

近期 reddit 論壇上充斥著許多不要參與羅賓漢 IPO 的文章，類似主題不僅皆獲得大量按讚數，相關討論也如雨後春筍般冒出。

其中一篇置頂的熱門文章標題寫著：「完全忽略羅賓漢的 IPO 吧。」內容表示：「別管羅賓漢了，讓他在訴訟中倒下，用戶也跑光。」發文作者 Superstonk 還建議鄉民改用富達的線上交易平台。該篇文章獲不少鄉民認同，按讚數逾 7,000。

羅賓漢已將 IPO 股份保留給散戶投資人。對此新聞，該公司拒絕置評。

今年在 GameStop(GME-US) 等所謂的迷因股票出現交易狂潮後，羅賓漢開始受到密切關注。但在散戶軋空交易尖峰出現系統故障、接著實施交易限制後，許多用戶與美國議員對羅賓漢大爆不滿。自那時起，社群論壇上開始出現呼籲抵制羅賓漢的聲浪。

有另名 reddit 用戶氣憤表示：「羅賓漢應用程式不僅無法正常運作，也無法及時完成訂單，甚至還一直散布錯誤的投資資訊。」

上周羅賓漢也因傳播誤導性或錯誤訊息，以及系統故障等「系統性監管失誤」，遭美國金融業監管局（FINRA）罰款 7,000 萬美元。

但羅賓漢既不承認也未否認 FINRA 指控，僅表示接受該監管機構調查處罰，並透過聲明表示將改善業務，安裝新的監管與通訊程式。