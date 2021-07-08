【Wen姐筆記】不想當韭菜 法人融資玩快閃 再闖萬8？門票得抓緊

台股昨日周選擇權結算，在指數 18000 點關前，三大法人與融資沒人想當韭菜，都站在賣方，並大玩快閃，加權指數以 17850.69 點作收，成交值 5915 億元。多方是否還有機會再叩關 18000 點? 就看 18000 點的挑戰權門票 --17855 點能不能抓緊! 關鍵點位為 17777、17888 與 17919 點。

台股高檔已經出現連 2 黑 K，17800 點前進指揮所的位置更形關鍵，兩端哨站為 17777 與 17823 點，務必守穩才有機會繼續北上，而 17855 點為挑戰 18000 點的決戰門票，守穩無礙多方仍續往 18000 點闖關。17900 城池與兩端哨站為 17888 與 17919 點， 17945 點為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。如多方勢強，仍有可能再往 18055 點與 18100 點續航，18100 點兩端哨站為 18088 與 18113 點。

不過如 17777 點棄守，需提防多方自亂陣腳，恐回測 17747 點與 17700 點， 17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點，也是台股能否繼續維持強勢多方盤整的最後防線，不宜棄守，否則須提防再上演多殺多，而本波 18000 點攻勢也將正式告一段落!

新冠肺炎三級警戒能否於 7 月 12 日解封? 成為全民共同關注議題。在台股的表現上，已有解封概念股提前表現意味。不過由於想當台股航海王者眾多，航運族群占各類股成交比重居高不下，反而引來法人調節賣壓，昨日三大法人賣超排行榜中，陽明長榮雙雙上榜，而且鋼鐵人們，也有逢高調節的動作。

如果漲多的傳產族群準備輪休，那電子接棒是否順暢，將成為指數能否再度叩關 18000 點的關鍵。如資金順利轉進電子族群，藉由電子族群回神領軍北上，站穩 18000 點也是順理成章。最不樂見的，則是傳產與電子皆軟腳，則指數回檔修正幅度恐將加大! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

