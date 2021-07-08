電子迎旺季 台股行情不看淡

5 月中旬後，本土 COVID-19 病例大幅增加，全台進入三級警戒，受到疫情影響，台股在心理、籌碼面調整下出現一波回檔，但近期聯準會持續淡化通膨升溫問題，並一再重申鴿派寬鬆態度，全球市場未因疫情而出現較大回檔，加上台灣在各產業基本面強勁帶動下，股市反而在宣布三級警戒後，出現落底回升，一度站上 18,000 點的歷史紀錄。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，雖然全台活動因三級警戒而下降，市場擔心內需下降進而影響經濟表現，但台灣經濟以出口為主，在海外市場在疫苗施打率優於預期且陸續解封下，美歐主要國家內需持續擴張，帶動台灣出口數據表現亮眼，支撐經濟表現，隨著全球新興科技應用需求持續強勁，預估台灣 6 月出口仍會處在相對高檔，也會讓 2021 年經濟及產業好轉層面擴大，在基本面支撐下，股市漲升層面可望擴大。

近期盤面個股輪動快速，在企業獲利成長性佳及經濟基本面支撐下，預期台股指數將呈現高檔緩步震盪向上走勢，將會個股題材表現為主，隨著重量級企業法說利多紛至、美股也展開第二季財報行情、蘋果 9 月新機發表概念股將進入拉貨旺季，皆有利相關電子產業表現，隨著進入電子旺季，預期在業績題材支撐下，將可望成為盤面焦點，建議投資人可以分批佈局電子相關基金。

電子及非電子出口皆暢旺，支撐台灣經濟表現

資料來源：JP Morgan，資料日期：2021/6/15

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