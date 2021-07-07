【鋒裕匯理投信】水面看似平靜，但水底潛藏洶湧暗流

儘管實體經濟公布了各項最新數據，但金融市場的水面仍看似平靜。未來展望固然大致值得看好，不同的經濟大國卻分別處於加速登頂的不同階段。就這點而言，歐洲和部分新興市場仍有努力空間。至於所有地區共同面臨的困境。則是在供應鏈中斷之際投入價格及生產商價格壓力趨於沉重，以及通膨數據的穩定走揚。水面下洶湧而不明顯的暗流，可能導致環境比表象更加危險。

美國就業市場即將到達轉折點，因為 6 月底以前將有多州停止發放緊急救濟。我們知道聯準會看的是官方數據而非預測值，且 8 月份公布相關數據後才會看到就業數據的變化，屆時通膨的部分基期效應亦可望開始消退，這正是轉折點的所在。聯準會在今年 6 月會議中傳達的訊息已然改變，不但承認經濟走強，也調升了 2021 年通膨預測值。不過，聯準會維持不變的看法則是通膨升溫「主要反映出暫時性因素」，略有上檔風險。不確定變數則持續攀升：市場人士固然採信了通膨走勢僅屬暫時的看法，不過未來恐怕還有幾個月的更艱難考驗。通膨預期值調升後，未來五年之五年期通膨損益兩平率達了到七年來的高點 2.55%。這樣的水準已足以支撐聯準會訂出的目標：通膨率平均值 2%。換句話說，通膨若進一步升溫，可能產生長期通膨預期值脫鉤的風險，因而使得聯準會積極介入的程度超出了市場預期。

在投資方面，這樣的展望再次確認了審慎應對確實有其必要。投資人固然體認到經濟反彈力道足以撐起風險資產表現，一旦聯準會的通膨立場變動，仍可能帶來驚滔駭浪。在這樣的背景下，我們的信念歸納如下：

‧ 景氣循環再通膨交易並未落幕，而是不再勇往直前： 美國經濟成長意外走揚的效應逐漸消退之餘，預期與實際情況之間似乎更為均衡。曾經帶動水漲船高的經濟重啟觀點逐漸失去了動力，這意味著美國股市往後所存在的機會將更為特殊而零星，不再高度依賴單純的大盤走向。5 月份有多達 70% 的主動式投資管理機構績效例外地超越了 Russel 1000 指數 (1992 年以來最佳數據)，正是市場轉變的訊號。歐洲市場的經濟重啟投資題材才剛開始展現效果，新興市場更是如此，仍有餘裕從事更確鑿的定向交易。

‧ 絕對評價偏高之際，市場持續輪動 ： 相較於債券，股票的絕對評價緊縮，相對評價則否，這意味著中期而言仍然缺乏以外股票的另類投資選擇。不過，趨近聯準會政策走向的夏季考驗之際，現階段我們偏好維持更為中立的布局。此外，我們認為市場將持續輪動至價值股，畢竟評價間仍存在相當大的落差；然而，我們並不預期還會出現 11 月以來的同樣明顯強度。股市固然不再呈現線性發展，但基於各種理由 (原物料週期、景氣循環復甦、升息步調)，價值型股似乎展現了壓倒成長型股的優勢。除了價值型股以外，我們發現配息股主題脫穎而出，考量投資人追求收益的趨勢，表現可望超越大盤。

‧ 債券：維持短存續期佈局之際，仍樂觀看待信用債，尤其是歐洲，原因在於當地的經濟活動加速復甦。

‧ 新興市場：依然堅持審慎看待存續期部位。通膨不僅是美國所面臨的問題，新興市場亦然；由於新興市場各國央行緊縮政策，以及近期聯準會的態勢帶動美元走升，新興市場有可能因此蒙受阻力。因此，對新興市場債券維持中立的布局，同時尋求其他的貨幣與股市投資機會。

展望未來，預期市場態勢繼續保持，若干波動源自於投資人獲利了結持有部位並在觀望階段轉而採取中立，以及聯準會傳達的訊息 (聯準會近期表態後，促使美國國庫券殖利率走揚以及美元升值)。唯有市場出現意外衝擊，這樣的平穩走勢才有機會落幕。就目前而言，預期市場將維持平靜表象。但是，這未必代表實際上沒有風險，因為市場可能在短時間內出現洶湧的激流。此時絕對不能安於現狀，或是押寶於單一方向的失衡配置，建議投資人加強監督，持續受惠於通膨增溫趨勢。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。