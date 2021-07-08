全球病歿人數累計達到400萬 只花82天就多百萬人

約翰霍普金斯大學統計顯示，全球因疫情死亡人數達到 400 萬人，只花 82 天就病歿者就又多了百萬，近期死亡個案主要來自印度和巴西，凸顯富國和窮國間疫苗分配的問題。

雖然美國、英國等大規模施打疫苗的國家逐漸解封，但死亡人數從 300 萬跨到 400 萬只花短短 82 天，比 200 萬跨到 300 萬花費的 92 天還短。由於全球統計不一致，實際死亡人數可能不只於此。

死亡人數從 300 萬到 400 萬的過程中，印度占了 26%，巴西約占 18%。美國僅占 4%，目前全美已經施打超過 3.32 億劑疫苗，英國也只有 1000 人。

然而 4 月以前，美國和英國仍是全球新增病歿人數最主要的國家。最新發展凸顯快速接種疫苗，如何讓兩大國的疫情在三個月內迅速反轉。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 說：「疫苗平等是我們這個時代面臨最迫切的道德考驗。這也是實際且必要的議題。痛失 400 萬生命的疫情悲劇，促使我們迫切努力，希望每個人、每個地方都能獲得疫苗。」

傳染力更強的 Delta 變種病毒，正在疫苗施打進度比較落後的國家肆虐，富裕國家也不例外。澳洲最大城市雪梨周三 (7 日) 宣布延長封城至少一個禮拜，目前當地確診數逼近 400 例。

一些東南亞國家的死亡人數攀升。例如，在全球病歿數 300 萬期間，泰國的死亡個案不到 100 例，但近來已經迅速攀升到超過 2000 例，讓預定 100 天後完全解封的目標飽受威脅。馬來西亞、菲律賓 4 月迄今的死亡人數增加逾 3000 人。