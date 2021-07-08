美系新品拉貨強 精元拚下半年營運成長

鍵盤大廠精元 (2387-TW) 表示，儘管去年基期高，但美系客戶新品已啟動拉貨，本季訂單能見度高，加上上游缺料狀況開始緩解，整體營運朝正向發展，目標下半年營收、獲利優於去年同期。

市場傳，蘋果今年開發者大會 (WWDC) 將推出 MacBook Pro，有望搭載 Mini LED 螢幕技術、處理器則可能採用比現行機種還高階的 M1X 晶片，鍵盤則將取消 Touch Bar 功能，回歸實體功能鍵。據悉，精元為全球前三大鍵盤廠，今年持續拿下蘋果鍵盤訂單。

展望下半年，精元提到，去年受惠歐美地區疫情嚴峻，帶動筆電需求增加、出貨量擴大，墊高基期，不過隨著美系客戶新品已啟動拉貨，且拉貨動能強勁，加上舊機種出貨力道有望延續，下半年營運拚優於去年。

精元表示，雖然上半年鍵盤產品不受到市場缺料影響，但其他零組件廠缺料問題未解，影響公司出貨；原預期國內半導體廠染疫，供需緊張態勢將擴大，但目前來看，缺料狀況已開始好轉。

原物料價格方面，精元指出，儘管石油價格稍有回落，但鋼鐵價格持續調漲，整體成本仍高，目前持續與客戶反映價格成本，惟上調空間有限。

精元除鍵盤產品外，近年積極開發新產品線，包括觸控板、觸控筆等筆電周邊產品，其中，觸控板客戶數已擴大至 4 家，看好產品全年業績有望年增 5 成；電容筆則在客戶數增加、出貨量擴大下，全年營收貢獻，可達 10 億元。