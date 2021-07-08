巨大：今年自行車將延續熱潮 e-bike將是未來成長動能

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (8) 日召開股東常會，後對於疫情時代全球自行車市場展望，執行長劉湧昌表示，今年自行車市場延續 2020 年的熱潮，未來電動輔助自行車 (e-bike) 仍是市場主流也是巨大集團主要成長動能之一。

劉湧昌表示，2021 年市場需求持續強勁，後疫情時代，騎乘自行車代步及運動健身將成為新常態。展望未來，電動輔助自行車 (e-bike) 仍是市場主流也是巨大集團主要成長動能之一。

巨大 2021 年第一季 e-bike 營收已達集團 30%，巨大將持續推出更多創新產品，搭配 Giant 不同等級機電系統，全方位滿足消費者需求。

巨大歐洲匈牙利廠也在去年 7 月順利投產，巨大將加強集團生產自動化技術，並彈性調整在亞洲及歐洲的生產基地，以短鏈供應，快速反應市場需求，提升產品價值及市占率，帶動集團持續成長。

展望 2021 下半年，董事長杜綉珍表示，在全球各市場對於自行車及電動輔助自行車（e-bike）的強勁需求下，巨大集團今年第一季無論營收及獲利，都創下單季歷史新高，下半年歐美國家陸續解封，休閒運動車款需求明顯成長，對下半年營運抱持正面樂觀的期待。

巨大第一季獲利也創新高，稅後純益 17.02 億元，季增 29.43%，年增 1.7 倍，每股純益 4.54 元。股東會今天通過去年盈餘每股配發 8 元的現金股利案。