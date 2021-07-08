監管一波波 中國工信部整頓App廣告通知

周四 (8 日) 中國工信部表示，近期收到民眾投訴指出 App 彈出的廣告數量過多、取消廣告按鈕太小、廣告頁面偽裝瞞天過海、誘導點擊暗度陳倉等問題，要求 68 家網科企業進行整頓。

工信部提到目前百度 (9888-HK)、阿里巴巴 (9988-HK)、騰訊 (700-HK)、字節跳動、新浪微博、愛奇藝等 68 家指標網路企業已依照要求完成整頓，相關問題已有明顯改善。

下一階段中國工信部將把整治 APP 侵害用戶權益作為重要執政方針，不斷擴大查核力道，強化提升民眾感知，為廣大群眾營造更安全、更健康、更乾淨的 APP 應用環境。

(圖片: AFP)

而 App 廣告通知如此之多，這與網科企業的獲利模式息息相關。賣廣告是網科業實現流量變現的重要方式，而 App 或小程式內設彈出廣告機制通常也是為吸引流量，展現相關產品和服務。

一旦彈出廣告數量下滑，勢必影響廣告點擊次數，進而衝擊廣告業務收入。因為在大多情況下民眾除非是遇到喜歡的商品，否則不會主動點擊廣告。同時彈出廣告有時也可以得到意外刺激消費的效果。現在中國主管機關開始針對廣告方面進行整頓，網科業的營收必定大受影響。

從滴滴出行面對加強監管的打擊以來，這把火在中國網科業燒個不停，港股相關族群近期表現疫弱，恒科指與阿里巴巴今 (8) 日上午收盤均貫破年線，後者目前正面臨 200 港元保衛戰。騰訊、百度股價則創一個月新低。