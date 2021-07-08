中國官方重提「降準」 彭博：可能「定向」在協助中小企業

據《彭博》報導，中國周三 (7 日) 意外傳遞有意降準的信號，表明經濟需要央行的額外支持，這向世界其他地區發出警告，證明從 Covid-19 疫苗退出的途徑會有多麼曲折。

中國國務院暗示，要在適當時機運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟，特別是中小微企業的援助。這與美國 Fed 正考慮如何減少購債，形成明顯對比。

匯豐控股亞洲經濟研究聯席主管 Frederic Neumann 認為，隨著世界各國央行對於退出寬鬆，採取了更為謹慎的態度，他們現在將關注中國央行的經驗，以在經濟重新站穩腳跟時，謹慎撤回政策支持。

彭博經濟學家曲天石撰文認為，討論降準這一事實可能表明，流動性管理會從偏緊輕微轉向加強扶持的立場。這一表態不意味很快就會降準，但可能預示著流動性環境即將迎來轉折點—中國央行可能會略微放鬆流動性，從之前的偏緊轉向中性或略寬鬆的立場。

同時，由於國務院的聲明更針對於中小企業，彭博行業研究認為，定向降準會比普遍降準的可能性更大。

此外，與大宗商品價格的搏鬥，預計也不會退讓。

交銀國際研究主管兼首席策略師洪灝表示，通常情況下，降低存款準備金率會放鬆流動性，大宗商品應該會受益，「但從歷史上看，當他們下調存準率時，這對實體經濟來說並不是一個好的信號，因為這表明下游壓力非常大。總而言之，這是一種抵消性質的做法。」

曲天石指出，中國經濟成長依然良好，通膨可能保持穩定。更重要的是，當局仍然會當心資產價格泡沫的形成。

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