蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數閃見 18,000 點，振奮人心，但連兩日收黑 K，不少投資人問：是否台股高點已至？我們可以看台股自 5 月以來大漲，主要是傳產族群擔任主流，電子族群相對壓抑，投資人試想，電子股尚未發威，台股就已經見到 18,000 點了，現在電子股才正要進入旺季，況且那斯達克頻創新高，加上市場資金充沛，不但融資餘額升至 10 年來高點 2,986.35 億元，且國內 M1B、M2 雙雙上揚呈現黃金交叉，基本面、資金面氣勢旺盛，台股再創新高相當樂觀，差別在於指數漲多漲少，而這點就要觀察台積電 (2330-TW)。



台積電 3 奈米晶片明年下半年正式量產，除了老客戶蘋果，英特爾也終於忍不住，包下比蘋果更多的 3 奈米產能，英特爾打算用最先進的晶片技術來奪回被超微 (AMD)、輝達(Nvidia) 攻占的市場。雖然 IBM、三星也有號稱 2 奈米、GAA3 奈米，但效能明顯不及台積電，而且台積電可透過 EUV 加速放量，因此預估台積電明年 3 奈米營收占比將上看 2 成，成為台積電最鍍金的製程，法人已紛紛上調台積電目標價，未來股價有機會挑戰千元大關。



日本任天堂 10/8 將推出新一代豪華版「EL 版 Switch」，最大亮點是螢幕變大至 7 英吋，首度搭載有機發光二極體 OLED，遊戲畫面色彩飽和度更高，記憶體擴增至 64GB。



疫情之後遊戲機大受歡迎，Switch 去年被玩家搶到缺貨，今年 4 月日本也因為缺貨迫使消費者用抽籤方式購買，加上任天堂推出的多款遊戲「動物森友會」、「Mario Kart 8 Deluxe」、「薩爾達」、健身環遊戲等熱銷，完全滿足宅經濟娛樂需求，預估 Switch 今年受惠疫情仍不穩定，出貨量可達 3,000 萬台以上。



CMOS 影像感測器廠原相 (3227-TW) 為任天堂長期合作夥伴，6 月營收 8.08 億元，年增 28.22％，第二季營收 25.49 億元創單季新高，目前訂單能見度已至年底，第三季營運將更上一層樓；記憶體廠旺宏 (2337-TW) 以唯讀記憶體 (ROM) 打入 Switch 遊戲卡匣供應鏈，新遊戲不斷推升 ROM 需求量，加上 NOR Flash 市場續旺，業績將逐步成長。



其他供應鏈還包括瑞昱 (2379-TW)、偉詮電(2436-TW)、立積(4968-TW)、晶技(3042-TW)、晶心科(6533-TW)、鴻準(2354-TW)、鴻海(2317-TW) 等也都可望受惠。



萬寶投顧陳子榕指出，7/1 為大家推薦原相 (3227-TW) 後，股價已經上漲 17 元，漲幅 10％；6/24 推薦的 PA 廠全新 (2455-TW)，股價也從 124 元漲到 149 元，創歷史新高，漲幅 20％；6/10 以來多次和大家分享的一詮(2486-TW) 股價從 29.05 元漲到 55.2 元，漲幅 90％。這些都是在大部份投資人還在過度追漲傳產族群時，我就領先追蹤金流為大家尋到的被低估的科技股，當時有跟隨我佈局的人，現在就能安心享受大豐收了。請參考 6/10 《6 月續聚焦蘋果 + IC 族群 穩懋、全新向「錢」衝？》。



玉晶光 (3406-TW) 受惠 iPhone 提早拉貨效應，預估 6 月營收 11 億元，月增 50％，一舉扭轉前兩個月業績衰退景況。玉晶光獲蘋果 iPhone 13 高階鏡頭初期獨家供應訂單，且在新 iPhone 的廣角、超廣角、長焦鏡頭與 ToF 飛時測距鏡頭等市占分額全面成長，將有助第三季營收季增 108％，毛利率挑戰 43％，預估玉晶光今、明年 EPS 為 24.4 元、38 元，長線目標價上看 700 元。

新唐 (4919-TW) 為大中華地區高階 32 位元 MCU 龍頭，MCU 產品佔營收比約 8 成，由於需求吃緊及成本墊高，第三季 MCU 報價可望續漲；在伺服器業務部分，受惠居家工作及新平台帶動換機潮，推升 NB 用的 EC 出貨，BMC(伺服器遠端管理晶片)訂單大增，且 6 吋晶圓代工業務高壓製程進入量產高峰，持續往新製程方向邁進，估今年營收 438.16 億元，年增 112％。

金像電 (2368-TW) 的英特爾 Whitley 伺服器板在第一季開始小量出貨，預期第三季出貨量明顯增加，其次，100G、400G 高階交換器板陸續通過美系網通廠商認證，訂單量持續增加。金像電正在試產下一代 Eagle Stream 伺服器板，以及開發 IC 測試板，預期效應在 2022 年顯現。以 2021 年估每股純益 5.09 元推算，股價有機會挑戰 100 元關卡。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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