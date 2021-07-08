聯電、世界先進競爭力驚人  力積電力拚轉上市掀比價風

力積電宣示將於年底前力拚掛牌上市的決心，激勵股價表現，同樣專攻成熟製程的世界先進與聯電則有望受惠比價效益，後勁可期。

【文／吳禹潼】

近期以來，半導體產業數一數二受到國內外法人以及散戶投資人關注的其中一項重大消息，當然非國內晶圓代工廠商力積電從興櫃轉上市掛牌的進度莫屬。日前，力積電在新竹煙波飯店召開股東常會，且實體與網路直播同步進行，會中正式通過了申請股票上市一案，董事長黃崇仁表示，後續將會以最快的速度向主管機關提出申請，若是一切進展順利的話，預計年底前可以掛牌上市。

毛利率將超車世界先進？

黃崇仁於股東常會當中的發言語帶自信，關鍵在於晶圓代工市況大好的程度確實有目共睹，根據知名研調機構 IC Insights 的預期，在５Ｇ與ＡＩ等應用大幅增加的帶動之下，二○二三年全球半導體的年產值將一舉突破六○○億美元大關，若是將時間軸再拉長一點來看，從二○二○～二五年為止，全球半導體產值的年複合成長率將高達十．七％，在先前水準已經相當高的前提下，能有如此大的成長幅度可說相當可觀。

根據公司的說法，力積電目前具備三座十二吋廠以及兩座八吋廠的產能資源，分別應用於生產電源管理ＩＣ、記憶體和邏輯ＩＣ之上，由於終端客戶的需求仍然十分強勁，因此明年的產能已經全數都被客戶預訂一空。黃崇仁直言，以目前的訂單能見度來看，真的是「一片都不剩」。另外，針對擴產部分，力積電的苗栗銅鑼新廠已經於今年三月動土，預計明年九月裝機，屆時兩座十二吋廠的總月產能將達到十萬片左右，預計二○二三年分期投產，且第一期預計產出的二萬五千片月產能也已經被客戶包下了，因此，新廠的獲利可期，且將不會影響到力積電的ＥＰＳ表現。

在種種正向因素的加持之下，力積電的股價表現近來也受到激勵，黃崇仁曾經公開表示，將以比價同為晶圓代工大廠的世界先進作為努力的目標，世界先進日前公告第一季毛利率為三八．一％，據了解，力積電首季的毛利率差不多旗鼓相當，未來隨著晶圓代工價格不斷往上攀升，力積電的毛利率表現勢必也將會跟著持續走揚，因此，黃崇仁也看好，在不久的未來，自家毛利率將有望超車世界先進。

當然，世界先進也不是省油的燈，主要產能以八吋廠為主，用以承接面板驅動ＩＣ及電源管理ＩＣ訂單，今年以來受惠八吋晶圓代工產能持續供不應求的利多，日前於法說會中表示，在搭配較為有利的產品組合以及高產能利用率的帶動下，第二季營收預估將達九八～一○二億元，毛利率則預計落在介於三九至四一％之間，營收與獲利將有望雙雙續創新高。

聯電也成為比價的標的

八吋晶圓代工產能的供不應求，也推動了晶圓代工廠商的擴廠動作，根據國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）最新「全球八吋晶圓廠展望報告」的數據，統計自二○二○～二四年間，八吋晶圓廠產量不僅能持續提高，產能也將創下歷史新高紀錄，更進一步來看，ＳＥＭＩ指出在未來幾年之內，全球大約將增加二二座八吋晶圓廠，進而達到滿足５Ｇ、汽車和物聯網（ＩｏＴ）等高度依賴類比、電源管理和顯示驅動器ＩＣ、功率元件 MOSFET、微控制器（MCU）及感測器技術等裝置不斷增長的需求。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2151 期

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