文．洪寶山

COVID-19 疫情延燒超過一年，全球股市在美股的示範下，頻創新高，跟以往的牛市不同的地方是，這次散戶自己當起了帶頭大哥，螞蟻搬象的故事到處頻傳，美股有 GameStop 軋空傳奇，台股有航海王的神奇之旅，透過互聯網的一傳十、十傳百，吸引有志若為的年輕人投身股海，不管初衷是理財還是投機，股海淘金這條路從來就不是外人所想像的那麼輕鬆暴富。

投機無本當沖 不是致富之路

疫情打亂了供應鏈秩序，黑天鵝頻傳意外造就了百年難得一見的高海運運費，基於籌碼的對作特性，貨櫃三雄掀起一波十倍上漲行情，在社群媒體的渲染下，無本當沖翻身術成為年輕人崇尚的致富之路。

根據證交所公布的資料，台股新增開戶人口有四成是三十歲以下，其中有十一萬戶每天當沖，以每天盤後公布資料至少二千億的當沖量，這群追漲殺跌的股市新勢力已不容小看。不過，各路英雄好漢齊聚一堂，但武林盟主只有一個，尤其是股市，二八法則是真理、是鐵律，人人都想靠股市翻身，到頭來，殊不知反倒成為韭菜被收割。一名月入三萬多元的網友在 Dcard 上傳了自己的銀行帳戶─負債百萬，原因是借錢玩當沖，連紓困貸款都賠進去了，月收入都不夠還銀行貸款，求助網友建議。

理財方法錯誤 可能淪為理債

二十多歲的年輕人剛出社會，不懂得珍惜無債一身輕的優勢，還沒累積到資本就嘗試高風險的投資，往往還沒賺到第一桶金，就自己挖了個坑把自己埋了進去，本想藉著投資理財，哪知道，越理財越窮，所以其實學會理債比理財更重要。

多年前，演藝圈名人曹啟泰，在二十多歲靠著張小燕的連環泡節目一炮而紅，在意氣風發的三十歲跨足婚顧事業，過度擴張，加上陌生行業，最終落個負債一．六億元下場。曹啟泰花了五年的時間每天軋三點半的票，最終還清債務，人生得以重來，但又有多少人可以東山再起？從曹啟泰的例子可以發現，擴張信用過度，往往就是一隻腳踏入負債深淵的開始。

五月母親節過後，原本在這場疫情裡掛免戰牌的台灣，突然間本土確診直線上升，安穩太平的日子過到麻痹的台灣人，一時間無法接受本土確診大幅飆升的事實，導致加權指數跌掉 2550 點，現在人人稱頌的航海王─貨櫃三雄，硬生生的從百元關卡拉回到六字頭，跌幅高達四成，連續四天都有券商申報違約交割，凸顯股民賭一把的投機致富心態，實不可取。

過了一個多月再回頭看，當時貨櫃三雄的拉回竟然是再賺一倍的發財機會，可以說，貪心、賺快錢、過度自信都是人生背債導火線，如果那些違約交割的股民當初不要急躁貪心，過度擴張信用，持股留到現在，相信每個都是走路有風的航海王。

理債正確作法 賣資產還負債

多數進股市的人，都是懷抱著數錢數到手抽筋的美夢，應該沒想過，如果有一天自己負債了，該怎麼辦？推測大多人數會像上述月收入三萬多的年輕人一樣，成為銀行的信貸奴隸，且別說每個月還不還得起分期付款，就算還得起，隨著時間所累積的複利，終將吃掉自己的勞力付出所得，虧了錢，還賠上青春。尤其最不可取的是，已經負債了，又不認輸，繼續想法子借錢來賭一把，期盼能連本帶利的賺回來，如此借短債、還長債，繼續從事高風險投資，利滾利的下場最後只剩宣告破產一路。

理債正確的作法，就是「賣資產、還負債」，有融資的，還融資；有房貸的，賣房子還負債。總之把握一個原則，就是無債一身輕，若有穩定的現金流前提下，退而求其次，可保留房子繳房貸 (因為房子會增值)。其實用股市的白話來說，就是執行止損，且不可繼續借錢來加碼攤平，任何妄想成為電影中的賭神、賭聖的股民，最後都會被市場淘汰。

每月一成報酬 八個月就翻倍

愛因斯坦說過，複利是比原子彈威力更大的武器，每位股民應該應用七二法則，在進入股市建立部位之前，設定心中預期的報酬率，如此才能避免過度樂觀追高，與過度悲觀的殺低。所謂的七二，就是你把「72」當作分子，報酬率當作分母，得到的結果就是「翻倍需要的年數」。例如每個月追求 10% 的報酬率，那麼經過七．二個月之後，就能達到本金翻倍的報酬率。

來源：《理財周刊》1089 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》