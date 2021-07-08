筆電出貨回溫 緯創、英業達6月營收月增逾1成

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公布 6 月營收，因零組件拉貨狀況較 5 月改善，筆電出貨皆較上月回溫，也帶動緯創、英業達 6 月營收月增均逾 1 成，達約 719.04 億元、412.71 億元，累計第 2 季營收則受缺料影響，均較去年衰退，業者也認為缺料影響將持續至下半年。

緯創 (3231-TW)

緯創 (3231-TW)6 月營收在季底筆電拉貨效應，加上零組件狀況較 5 月緩解，單月營收回升至 719.04 億元、月增 17.9%、年減 9%，第 2 季營收達 2010.99 億元，季增 13.5%、年減 9.1%，累計上半年營收達 3782.38 億元、年減 4.2%。

出貨方面，緯創 6 月筆電出貨達 230 萬台、月增 27.7%，顯示器則出貨 140 萬台、月增 16.67%，桌機、伺服器則持平上月，分別達 80、20 萬台，累計第 2 季筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨達 610、230、380、60 萬台，均較首季成長 1 成以上。

展望下半年，緯創表示，整體零組件仍相當吃緊，加上 6 月季底基期較高，預期 7 月除伺服器出貨持平上月外，包含筆電、桌機、顯示器出貨都將小幅下滑，依目前料況來看，第 3 季筆電、桌機、伺服器出貨都將持平第 2 季，顯示器則可望優於第 2 季。

緯創指出，目前訂單看到第 3 季，第 4 季則還要觀望疫情變化、零組件缺料狀況，但今年整體需求仍大於供給，評估零組件供應缺口達約 2 成，並預期缺料狀況將延續至明年。

英業達 (2356-TW)

英業達 6 月合併營收達 412.71 億元，月增 16.79%、年減 22.72%，仍受零組件缺料影響，三大產品線出貨均低於預期，累計第 2 季營收達約 1148.04 億元，季增 2.6%、年減 22.8%，累計上半年營收則達 2266.52 億元、年減 4.5%。

出貨方面，英業達 6 月筆電出貨量達 180 萬台，月增 12.5%、年減 10 %，累計第 2 季出貨達 500 萬台，季增 4.17%、年減 12.28%，上半年出貨達 980 萬台。

英業達表示，第 3 季旺季訂單需求仍強，客戶並未砍單，但受限零組件缺料無法預期出貨展望，認為短期供應鏈料況缺口仍達 2-3 成，其中，智慧裝置等消費性電子產品缺口又較筆電、伺服器大，將積極與供應鏈追料。